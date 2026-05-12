Ein unvergesslicher Tag für die Fußballjunioren

Marco Steinbach, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, und Philipp Türoff, Geschäftsführer des 1. FC Köln (von rechts), überreichten die Pokale an Spielführer und Trainer der beiden Finalisten des Kreissparkasse Köln-Cups 2026.

Den Tag im RheinEnergieSTADION rund um das Finale des Kreissparkasse Köln-Cups 2026 werden die U13-Fußballjunioren des SV Grün-Weiß Brauweiler und des FC Hennef so bald wohl nicht vergessen. Am 10. Mai 2026 durften die beiden Mannschaften zunächst selbst Bundesligaatmosphäre erleben und in dem Stadion den Sieger des regionalen Jugendturniers ausspielen. Anschließend waren beide Teams mitsamt ihren Trainern und Eltern von der Kreissparkasse Köln eingeladen, von der Tribüne aus das Heimfinale des 1. FC Köln gegen den 1. FC Heidenheim zu verfolgen.

Der Cup der Kreissparkasse Köln wandert in diesem Jahr in die Vitrine des SV Grün-Weiß Brauweiler. In einem spannenden Endspiel setzte sich die Mannschaft aus dem Rhein-Erft-Kreis mit 1:0 (0:0) gegen den Rekordsieger FC Hennef aus dem Rhein-Sieg-Kreis durch. Den Treffer des Tages erzielte Jonas Butscheidt in der 35. Spielminute. So rissen nach dem Schlusspfiff die Junioren aus Brauweiler die Arme in die Höhe und jubelten ihren Eltern und Freunden auf den Rängen zu. Für ein Erinnerungsfoto stellten sich die Kicker nochmals im Mittelkreis auf, ehe sie den Rasen für die Profis zum Aufwärmen freimachten.

Für die beiden Kapitäne und Trainer ging es kurz später aber nochmals in den Innenraum zurück. Vor der inzwischen vollbesetzten Südtribüne bekamen die beiden Teams ihre Pokale aus den Händen von Marco Steinbach, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, und Philipp Türoff, Geschäftsführer des 1. FC Köln, überreicht. Gratulationen gab es zudem von Stadionsprecher Michael Trippel, und die Pokalübergabe wurde über das FC-TV auf den riesigen Anzeigetafeln ins Stadion übertragen.

Das Turnier ist bereits seit 2002 ein herausgehobener Baustein der Jugendsportförderung der Kreissparkasse Köln und fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Die Finalisten hatten sich eine Woche zuvor bei den Vorrundenturnieren unter rund 50 Juniorenteams aus der Region durchgesetzt und damit für das Endspiel qualifiziert. Grün-Weiß Brauweiler hatte in Quadrath-Ichendorf das Turnier für Teilnehmer aus dem Linksrheinischen gewonnen. Der FC Hennef hatte sich in Lindlar beim Turnier gegen die Kontrahenten aus dem Rechtsrheinischen durchgesetzt.