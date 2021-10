Ein winterliches Lichtermeer

Nachdem die Premiere im letzten Jahr pandemiebedingt verschoben werden musste, wird der Christmas Garden Köln in diesem Winter Groß und Klein in der Rheinmetropole in Begeisterung versetzen. Erstmals wird dieses einmalige Erfolgsformat mit einem weihnachtlich-romantischen Rundweg das beeindruckende Freigelände des Kölner Zoos zum Leuchten bringen. Aufwendige Lichtinstallationen werden dank Millionen von Lichtpunkten und musikalischer Untermalung für sehr besondere winterliche Momente für die ganze Familie sorgen.

Den Initiatoren des Christmas Garden Köln liegt es ganz besonders am Herzen, den Gästen im Premierenjahr ein besonders spektakuläres Erlebnis zu bieten, das den allseits beliebten Zoo in neuem Licht erstrahlen lässt und den einen oder anderen überraschenden Blickwinkel preisgibt. Zwei Dutzend Illuminationen erhellen den gut zwei Kilometer langen Rundweg, der sich durch das abwechslungsreiche Zoogelände schlängeln wird.

Freuen dürfen sich die BesucherInnen unter anderem auf ein interaktives, aus unzähligen bunten Lichterketten bestehendes Glockenspiel, das man durchschreitet, oder das Field of Lights: Diese imposante Illumination vollführt einen Lichtertanz zur vom Komponisten und Sound Designer Burkhard Fincke beigesteuerten musikalischen Untermalung. Sogenannte Firework Trees ahmen mit Licht und Klang ein Feuerwerkspektakel nach und ein Glitzerweg mit Spiegelkugeln verzaubert auf magische Weise. Auf dem Wasser wird es dank aufwendiger Technik romantisch-verträumte Projektionen zu bestaunen geben, die mithilfe von feinstem Sprühnebel in der Luft zu schweben scheinen. Für das leibliche Wohl werden die Catering-Experten der Zoo Gastronomie sorgen.

Christmas Garden, 17.11.2021-16.01.2022, Kölner Zoo, weitere Infos unter: www.koelnerzoo.de & www.christmas-garden.de

