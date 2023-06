Eine grüne Wand

Pink, rot, gelb und blau – so bunt blüht die neu begrünte, 256 Quadratmeter große Fassade an der RheinEnergie-Hauptverwaltung. Die mit mehr als 15.360 Pflanzen verkleidete Wand an der Kopfseite der RheinEnergie-Wagenhalle wurde im vergangenen Oktober errichtet und ist inzwischen dicht bewachsen. Der Blütenduft der verschiedenen Staudengewächse wie Purpurglöckchen, Bleiwurz, Zwergmispeln und Geranien lockt zahlreiche Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten an.

Klimatische Vorteile für die Wagenhalle

Im kommenden Oktober, wenn 95 Prozent der Wand bewachsen sind, gilt diese als fertiggestellt. Dann erfolgt die Abnahme mit dem Partnerunternehmen, das den Bewuchs bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin alle vier Wochen kontrolliert und, wenn nötig, Nährstoffgehalt des Bodens, Düngemittel oder Bewässerung anpasst. Sind die Pflanzkassetten mit Wasser vollgesogen, wiegt eine von ihnen jeweils 70 Kilogramm.

Zweimal jährlich schneiden die Gärtner das wuchernde Grün zurück. Dazu müssen sie mit Kran und Hebebühne anrücken. Dieser Aufwand sei durchaus gerechtfertigt, betont RheinEnergie-Arbeitsdirektorin Susanne Fabry: „Mit der Fassadenbegrünung bei uns am Parkgürtel haben wir ein einzigartiges Vorzeigeobjekt für die Region geschaffen. Gerade im innerstädtischen Bereich verbessern solche Projekte unser Klima und bieten darüber hinaus energetische Vorteile. Daher sind wir als RheinEnergie mit dieser Idee zukunftsweisend.“

