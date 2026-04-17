Eine Legende erzählt von einer Katastrophe

Wer könnte besser von den Narben und der Seele Kölns erzählen als der Mann, der die Stadt seit Jahrzehnten besingt? TimeRide, der Marktführer für Zeitreise-Erlebnisse, hat Wolfgang Niedecken – Gründer, Sänger und Herzseele von BAP – als Sprecher für die neue Experience „Köln 1945“ gewonnen. Die Tonaufnahmen fanden kürzlich in den TimeRide Studios in Köln statt. Die Premiere der virtuellen Zeitreise ist für den 8. Mai 2026 geplant – genau 81 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa.

Eine Stadt in Schutt und Asche – und eine Stimme, die davon spricht

„Köln 1945“ entführt die Besucher in das zerstörteste Kapitel der Stadtgeschichte: ein Köln, das zu 90 Prozent in Trümmer gebombt worden war, dessen Menschen dennoch – oder gerade deshalb – nicht aufhörten, Kölner zu sein. TimeRide bringt diese Epoche mit modernster Virtual-Reality-Technologie und multisensorischen Spezialeffekten zum Leben. Die Stimme, die durch dieses zerstörte Köln führt, gehört einem Mann, der dieser Stadt wie kaum ein anderer Ausdruck verliehen hat: Wolfgang Niedecken, frisch gefeierter 75-Jähriger und lebende Legende des kölschen Rocks.

„Dieses Köln von 1945 – das war nicht die Stadt, die ich kenne. Aber es war der Grund, warum die Stadt, die ich kenne, so geworden ist, wie sie ist. Diese Geschichte zu erzählen, war für mich keine Frage, sondern eine Herzensangelegenheit.“ Wolfgang Niedecken, Künstler, Musiker, BAP-Gründer

75 Jahre, 50 Jahre BAP – und jetzt Köln 1945

Wolfgang Niedecken, am 30. März 1951 in der Kölner Südstadt geboren, feierte erst vor wenigen Tagen seinen 75. Geburtstag mit einem ausverkauften Konzert in der Kölner Philharmonie – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte persönlich. 2026 ist für Niedecken ein Jahr der Jubiläen: BAP, die er 1976 während seines Zivildienstes gründete, wird 50 Jahre alt. Die Band, deren unverwechselbarer Kölschrock-Sound nicht nur Köln, sondern die gesamte deutschsprachige Rockgeschichte geprägt hat, blickt auf 13 Nummer-eins-Alben zurück – mehr als selbst die Beatles in den deutschen Charts. Dass ausgerechnet in diesem Jubiläumsjahr Niedecken die Stimme für das dunkelste Kapitel Kölner Geschichte übernimmt, hat seine eigene Logik.

„Wir erzählen Geschichte, damit sie nicht vergessen wird. Wolfgang Niedecken erzählt Köln, seit er denken kann. Wenn seine Stimme durch das zerstörte Köln des Jahres 1945 führt, dann fügt sich das zu einem einmaligen Erlebnis.“ Jonas Rothe, Gründer und Geschäftsführer von TimeRide

8. Mai 2026: Premiere zwischen Erinnerung und Verantwortung

Das neue Zeitreise-Erlebnis „Köln 1945“ öffnet am 8. Mai 2026 seine Türen – dem Jahrestag des Kriegsendes in Europa. Besucher erleben am Alter Markt in Köln, wie Virtual Reality und historische Präzision das Unfassbare fühlbar machen: eine Stadt, die beinahe aufgehört hatte zu existieren, und die Menschen, die inmitten der Trümmer weitermachten. Niedeckens Stimme – jene Stimme, die Generationen von Kölnern begleitet hat – gibt dem Erlebnis eine emotionale Tiefe, die über das Historische hinausgeht. Es ist die Stimme der Stadt, die von der Stadt erzählt.