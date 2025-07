Eine Partnerschaft mit Biss wird fortgeführt

Um das Engagement für die Region zu verdeutlichen und den Bekanntheitsgrad der Marke weiter zu stärken, setzt go.Rheinland auf sportliche Partner an seiner Seite, darunter die Kölner Haie. Der KEC, achtfacher deutscher Eishockeymeister, gehört zu den beliebtesten Sportclubs im Rheinland und trägt seine Heimspiele in der LANXESS arena und damit in unmittelbarer Nachbarschaft des Firmensitzes von go.Rheinland aus. Rund 18.000 Zuschauer*innen empfangen die Haie durchschnittlich pro Heimspiel – ein europaweiter Spitzenwert.

Passend zur fortgesetzten Kooperation freut sich go.Rheinland über einen neuen Markenbotschafter: Haie-Stürmer Frederik Storm. Der 36-Jährige hat bereits mehr als 100 Spiele für die Haie absolviert und ist Teil der dänischen Eishockey-Nationalmannschaft. „Ich fühle mich mit meiner Familie im Rheinland und in Köln sehr heimisch – die Region hat viel zu bieten. An freien Tagen erkunden wir als Familie die Region und nutzen dafür häufig Bus und Bahn. Neuer Botschafter für den Mobilitätsverbund go.Rheinland zu sein, freut mich daher sehr“, erklärt Storm.

„Bei all unseren Aktivitäten stehen die Fahrgäste im Fokus, bei den Aktivitäten der Kölner Haie sind es die Eishockeyfans. Aufgrund der kostenlosen Anreise zu den Heimspielen mit dem ÖPNV möchten wir daher möglichst viele von den Vorteilen der öffentlichen Mobilität überzeugen. Wir freuen uns sehr über die vertrauensvolle Kooperation mit den Haien und heißen Frederik als neues Gesicht dieser Zusammenarbeit herzlich willkommen“, so go.Rheinland-Geschäftsführer Marcel Winter.

„Wir freuen uns sehr über die Verlängerung der Partnerschaft mit go.Rheinland. Zu jedem unserer Heimspiele in der LANXESS arena kommen viele Fans mit dem Nahverkehr, auch die Mitarbeiter auf unserer Geschäftsstelle profitieren vom ÖPNV und nutzen die klimafreundliche Möglichkeit der Anreise. Wir wollen den Weg mit go.Rheinland weiter gehen und die Partnerschaft lebendig gestalten“, erklärt Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Für go.Rheinland und die Kölner Haie hat die umweltfreundliche Mobilität einen sehr hohen Stellenwert. So gelten die Eintrittskarten zu den Heimspielen der Kölner Haie schon seit vielen Jahren als Fahrausweise im VRS-Gebiet, zudem schmückt das go.Rheinland-Logo seit der Saison 2023/2024 die Rückseite der Eintrittskarte. Für die im September startende neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga plant go.Rheinland wieder zahlreiche Gewinnspiele und Promo-Aktionen für Haie-Fans und solche, die es noch werden wollen.