Eine weitere Auszeichnung

Das Karnevalsfässchen von Gaffel holte beim internationalen Wettbewerb Can of the Year 2022 eine Bronze-Medaille. Dieser Award wird seit 1996 ausgetragen und belohnt die bedeutendsten Entwicklungen und Innovationen in der Dosenverpackungsindustrie des Jahres. Die Auszeichnung wurde in Prag während des Canmaker Summits an den Verpackungsunternehmen Envases aus Öhringen überreicht, der die Gaffel Sonderedition produziert hat.

Foto: Gaffel QR Code scannen und 10 Stunden Karnevalsmusik genießen

Die Jury lobte besonders den kreativen Einsatz einer Spotify-Playlist per QR-Code auf dem Partyfässchen. Das Karnevals-Sonderfässchen wurde in diesem Jahr als Musikbox gestaltet, mit reichlich Konfetti und Songzitaten der mit Gaffel befreundeten Bands Brings und Kasalla. Zudem steckte in der 5l-Dose reichlich Musik. Über den eingescannten QR-Code ging es zum Gaffel-Kanal in der Spotify App, wo in der Playlist über 10 Stunden Karnevalsmusik hinterlegt waren.

