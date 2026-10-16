Einmal um die Welt im Kölner Zoo

Was haben die Freiheitsstatue, der Zuckerhut, die verbotene Stadt, die Pyramiden und der Eiffelturm gemeinsam? Sie alle sind ab 11. Dezember 2026 im Kölner Zoo bunt beleuchtet zu bestaunen. Denn dann startet die Neuauflage der beliebten China Lights. Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Reise um die Welt“ – zu den eindrucksvollsten Bauten und Naturwundern der Erde. Heute beginnt der Vorverkauf unter www.koelnerzoo.de.

64 Lichtensembles bestehend aus über 1.000 Einzelfiguren – mehr als 4.000 LED-Lichter und über 15.000 Meter LED-Lichterketten – auf 20 Hektar Zoogelände: die China Lights sind mit eindrucksvollen Zahlen bald zurück am Rhein. Und mit ihnen die bekanntesten Bauwerke und Naturwunder der Erde, die in hellem Licht erstrahlen. Es ist die siebte Auflage des Illuminationsspektakels für die ganze Familie. Das Lichterfest begeisterte bei den vorherigen sechs Ausgaben bereits mehr als eine halbe Million Menschen.

Bon voyage, Köln!

Zentrale Highlights und roter Faden sind die architektonischen Klassiker aller Kontinente. Zu ihnen stellen die China Lights-Macher geographisch passend illuminierte Tier- und Phantasiefiguren – verteilt über den gesamten Zoo. Die romantische Licht-Reise beginnt schon vor dem Einlass. Dort sagt die zehn Meter hohe und sechs Meter breite Nachbildung des Eiffelturms „Bon voyage, Cologne“! Im Zoo startet der Rundgang nicht weniger eindrucksvoll. Die berühmten Steinkreise im englischen Stonehenge eröffnen in diesem Jahr den Rundgang – flankiert von Ottern, Wölfen & Co. als Botschafter der europäischen Tierwelt.

Majestätisch weiter geht es im Nordamerika-Areal. Überdimensionaler Hingucker mit Fackel in der Hand ist der Nachbau der New Yorker Freiheitsstatue. Zu deren Füßen tummeln sich Pumas und Weißkopfseeadler. Exotisch-bunt zeigt sich der anschließende Südamerikabereich – mit leuchtenden Tukanen, Papageien, Faultieren, Jaguaren und üppigen Blumenlandschaften, die die Farbe wechseln. Die fünf Meter hohe Christus-Statue samt Zuckerhut hält über all das imposant ihre Hand.

An einem Abend einmal um die Welt

Auch nach Asien entführt der Zoo im kalten Winter zur herzerwärmend-schönen Expedition. Wer den Kaiserpalast von Pekings Verbotener Stadt, die Chinesische Mauer oder den Tah Mahal in Indien noch nicht gesehen hat – im Kölner Zoo ist dies ohne weite Reise möglich. Die Nachbauten punkten nicht nur mit Detailtreue, sondern auch mit Größe. Sagenhafte 24 Meter Länge und acht Meter Höhe misst die Verbotene Stadt. Die Chinesische Mauer können China Lights-Gäste über 20 Meter entlangschlendern. Der Tah Mahal-Palast ist zehn Meter breit und zehn Meter hoch. Für die passenden asiatischen Tiermomente sorgen illuminierte Tiger, Elefanten, Orang-Utans, Rote Pandas, Fasane und Ibisse. Zoo, wie bist Du schön!

Magisch wird die Weltwunder-Reise auch im Afrika-Areal. Rund um die Pyramiden von Gizeh können Gäste Fennek-Füchse, Löwen-Familien, Regenbogen-Lizards oder Nashörner entdecken. An der jüngst neu im Zoo eröffneten Giraffenanlage tummelt sich eine Herde der XXL-Giganten. Zudem bieten die China Lights-Macher eine afrikanische Kunst-Wasserlandschaft mit Flusspferden.

Schlag auf Schlag geht es weiter. Mit einer Expedition zu Architektur und Tierwelt Ozeaniens – dem Ende der Welt und dem Schlusspunkt der diesjährigen China Lights. Die eindrucksvolle, zehn Meter lange Oper von Sydney stahlt ebenso erleuchtet wie kletternde Koalas, jagende Tasmanische Teufel, pickende Kiwis oder springende Kängurus vor der Kulisse des Uluru, dem berühmtesten Felsen der Welt.

Esel, Schlange oder Schwein – Mitmach-Aktionen für Klein & Groß

Highlights sind auch die interaktiven Figuren. Esel, Schlange oder Schwein: Im Tierkreiszeichen-Parcours kann jede und jeder selbst überprüfen, ob die ihm zugeschriebenen Charaktereigenschaften den Tatsachen entsprechen – oder bloß schöner Schein sind. Beim Bienen-Memory gilt es, sich die richtigen Leuchtwaben zu merken. Die Papageien-Skulptur gibt via Soundeffekt wieder, was Gäste zuvor in ein Mikrofon gesprochen haben. Um Speed und Reaktionsvermögen geht es beim Sonnenblumen-Spiel. Manche der Skulpturen lassen sich durch Touchpoints eigens beleuchten.

Sich selbst ins richtige Licht rücken können China Lights-Fans bei einem der verschiedenen Foto-Spots. Wie wäre es mit Erinnerungsbildern in einer Orchideenblüte, zwischen XXL-Schmetterlingsflügeln oder mit dem Leucht-Double von Hennes IX.?

Der Lichterparcours mit umweltfreundlichen LED-Leuchten erstreckt sich über das gesamte Zoogelände. Kulinarische Angebote der Zoo-Gastronomie und Fotopoint-Aktionen des Zoo Shops runden das Event für die ganze Familie ab.

China Lights im Kölner Zoo – Reise um die Welt, 11. Dezember 2026 bis 31.1.2027, tgl. 17:30-21h (außer Heiligabend und Silvester), www.koelnerzoo.de

Online Tickets

Datumsgebundenes Ticket inkl. VRS-Fahrausweis (Tag nach Wahl solange der Vorrat reicht). Wer frühzeitig bucht kann hier am meisten sparen!

Erw. ab: 22€; Kinder ab: 12€ (4 bis einschl. 12 Jahre); Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei

Gutschein-Ticket ohne VRS-Fahrausweis (einmalig, flexibel einlösbar im gesamten Veranstaltungszeitraum an einem Tag nach Wahl):

Erw.: 28€; Kinder: 15€ (4 bis einschl. 12 Jahre); Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei

*Alle Eintrittspreise gelten ausschließlich für das abendliche China Lights nach Zooschließung. VRS-Fahrausweis muss separat gebucht werden.

Kombi-Ticket (ohne VRS Fahrausweis)

Zusätzlich gibt es bis tägl. 16:30h nur an der Zookasse ein Kombiticket (für Zoo-Besuch und Besuch China Lights) am gleichen Tag:

Erw.: 46€; Kinder: 22€ (4 bis einschl. 12 Jahre); Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei

*Alle Eintrittspreise gelten ausschließlich für das abendliche China Lights nach Zooschließung.

Jahreskarteninhaber sowie Mitglieder des Zoo-Fördervereins erhalten durchgehend vergünstigte Flex-Tickets im eigenen Online-Shop oder am Besuchsabend direkt an der Abendkasse.

Alle Tickets & Infos ab sofort online unter www.koelnerzoo.de

Tipp: Der Rundgang dauert ca. 2,5 Stunden. Erfahrungsgemäß ist der Einlass ab 18:15 Uhr wesentlich entspannter als direkt um 17:30 Uhr (gilt v.a. an Wochenenden und besucherstarken Tagen rund um Weihnachten).

Kassenschluss und letzter Einlass um 20:30 Uhr. Eine Abendkasse gibt es an allen Terminen nur bei ausreichenden Restkapazitäten.

Nebeneingang, die Tierhäuser und Aquarium sind während der abendlichen China Lights geschlossen.