Einsatz für das Gemeinwohl

Fotos: Mit 42 Auszubildenden aus ihren Filialen unterstützte die Kreissparkasse Köln den Azubi Social Day – darunter Tristan Trombelli (Brühl / Aufmacher), Charlotte Belke (Refrath) und Konstantin Kasch (Marienheide) beim Streichen sowie Raghda Darwich (Troisdorf) und Greta Binz (Rösrath) bei der Gartenarbeit.

Expand Foto: Kreissparkasse Köln

Als der Azubi Social Day im Jahr 2015 als Pilotprojekt in Bergisch Gladbach startete, war die Kreissparkasse Köln bereits mit den Auszubildenden aus ihrer dortigen Regionaldirektion dabei. Nachdem der Aktionstag der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln schrittweise größer geworden und im vergangenen Jahr schließlich auf den gesamten Kammerbezirk ausgeweitet worden ist, hat die Kreissparkasse Köln nun erstmals mit Auszubildenden aus ihrem gesamten Geschäftsgebiet teilgenommen. Dabei verzeichnete sie eine Rekordbeteiligung von 42 angehenden Bankkaufleuten aus dem Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und Oberbergischen Kreis.

Mit dem jährlichen Azubi Social Day engagieren sich Unternehmen aus Industrie und Handel gemeinsam mit ihren Auszubildenden für das Gemeinwohl: Am 10. September 2026 packten junge Mitarbeitende der Mitgliedsunternehmen in sozialen Einrichtungen mit an. Die Azubis der Kreissparkasse Köln etwa besuchten in Kooperation mit der Diakonie Köln und Region verschiedene Kindergärten, eine Grundschule und ein sozialpsychiatrisches Zentrum. Dort halfen sie unter anderem bei Maler- und Gartenarbeiten.

„Der Azubi Social Day ist eine sinnstiftende Initiative, die wir gerne unterstützen“, sagt Sebastian Voolstra, Bereichsdirektor Personalentwicklung der Kreissparkasse Köln. „Sie passt nicht nur zur Philosophie der Kreissparkasse Köln, sich in ihrer Region zu engagieren. Sie erweitert auch den Blickwinkel unserer Auszubildenden auf wichtige Aufgaben in unserer Gesellschaft. Wir bieten unseren angehenden Bankkaufleuten aus dem zweiten Ausbildungsjahr an, sie für den Aktionstag freizustellen. Ich freue mich, dass so viele junge Menschen aus unserem Haus diese Gelegenheit ergriffen haben.“

Insgesamt haben sich am diesjährigen Azubi Social Day der IHK Köln über 50 Mitgliedsunternehmen mit mehr als 550 Auszubildenden in 80 sozialen Einrichtungen beteiligt.