Eissaison im Lentpark startet am 26. September

Die Eissaison im Lentpark steht vor der Tür: Ab Samstag, 26. September 2026, können Eislauffans wieder auf der Eishockeyfläche ihre Runden drehen. Ab Samstag, 3. Oktober, ist dann auch die 260 Meter lange Eishochbahn vollständig eingeeist und geöffnet. Damit steht wieder das besondere Eislauferlebnis auf zwei Ebenen zur Verfügung.

„Wir freuen uns, dass die Eissaison wieder startet und wir unseren Gästen ab Ende September zunächst die Eishockeyfläche und ab dem 3. Oktober auch die Eishochbahn anbieten können. Gerade die Kombination aus beiden Eisflächen macht den Lentpark zu einem besonderen Ort für den Eissport in Köln. Mit der ersten EisParty der Saison am 3. Oktober gibt es direkt zum Saisonstart auch wieder einen beliebten Treffpunkt für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene“, sagt Judith Jussenhofen, Pressesprecherin der KölnBäder.

Mit der vollständigen Öffnung der Eisanlage startet am 3. Oktober auch die EisParty-Saison. Die EisParty findet samstags von 19 bis 22 Uhr statt und richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene. Der Einlass zur EisParty ist ausschließlich mit einem vorab online erworbenen E-Ticket möglich. Tickets sind über den Online-Shop der KölnBäder erhältlich.

15 Jahre Lentpark

Am 3. Oktober 2026 gibt es im Lentpark außerdem einen kleinen Grund zum Feiern: Die multifunktionale Sport- und Freizeitanlage wird 15 Jahre alt. Der Lentpark wurde im Herbst 2011 nach dem Neubau eröffnet und löste das frühere Eis- und Schwimmstadion ab.

Bis heute verbindet die Anlage Eishockeyfläche, Eishochbahn, Hallenbad und Freibad. „15 Jahre Lentpark und der Start der neuen Eissaison fallen in diesem Jahr auf denselben Tag – das ist ein schöner Anlass für einen kleinen gemeinsamen Geburtstag. Deshalb schaut auch unser Maskottchen Pico am 3. Oktober am Nachmittag vorbei und sorgt für ein bisschen Geburtstagsstimmung im Lentpark“, so Jussenhofen.

Feiertag am 3. Oktober: Zwei Bäder geschlossen

Am Tag der Deutschen Einheit, Samstag, 3. Oktober, bleiben das Wahnbad und das Chorweilerbad geschlossen. Alle anderen KölnBäder haben an diesem Samstag regulär geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.koelnbaeder.de.