ELEMENT Boulders eröffnet neue Halle in Köln-Deutz

Bouldern im Denkmal: An der Deutz-Mülheimer Straße wird ein ehemaliges Museums- und Rechenzentrumsgebäude zur Sportstätte. ELEMENT Boulders eröffnet dort am 14. Oktober seinen zweiten Kölner Standort – mit abwechslungsreichen Kletterrouten, Trainingsbereich und Bistro.

Wo früher die Geschichte der Deutz AG präsentiert wurde und später ein Rechenzentrum untergebracht war, beginnt ein neues Kapitel: Am 14. Oktober 2026 um 15 Uhr öffnet ELEMENT Boulders Köln Deutz seine Türen. Die denkmalgeschützte Immobilie an der Deutz-Mülheimer Straße 111 beherbergt künftig die fünfte Halle des Unternehmens. Nach dem Standort auf der Schildergasse ist es die zweite Adresse in Köln.

Neue Nutzung für historische Architektur

Mit der Umwandlung zur Boulderhalle erhält das Gebäude eine neue Funktion. Seine denkmalgeschützte Architektur bleibt dabei Teil des Standorts und wird mit modernen Sport- und Trainingsmöglichkeiten verbunden. Neben den Boulderflächen entstehen Räume für den Austausch vor und nach dem Training. Die Halle soll damit auch zum Treffpunkt für die Kölner Boulder-Community werden.

Neun Schwierigkeitsgrade und wechselnde Routen

Zum Start kündigt ELEMENT mehr als 100 Boulder in neun Schwierigkeitsgraden an. Das Angebot reicht von ersten Versuchen bis zu anspruchsvollen Bewegungsfolgen für erfahrene Sportlerinnen und Sportler. Zweimal pro Woche werden neue Routen geschraubt. Unterschiedliche Griffe und Wandvolumen sorgen für wechselnde technische Herausforderungen.

Beim Bouldern wird ohne Seil in Absprunghöhe geklettert; Matten unter den Wänden dienen als Fallschutz. Neben Kraft spielen Technik, Koordination und das Finden einer passenden Bewegungsfolge eine Rolle.

Für zusätzliches Training stehen ein Kilter Board, ein Lumo Board und ein Campusboard bereit. Ergänzt werden diese speziellen Trainingswände durch einen 120 Quadratmeter großen Fitnessbereich mit unter anderem Kurz- und Langhanteln, Kettlebells, Power Rack und Rudergerät. Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ergänzen das Angebot.

Bouldern mit Kindern: Diese Regeln gelten

Der neue Standort ist vor allem auf Erwachsene ausgerichtet. Kinder von acht bis einschließlich elf Jahren können mit einer volljährigen Begleitperson bouldern. Beide benötigen einen Boulderführerschein. Für diese Altersgruppe ist der Besuch montags bis freitags ab 15 Uhr sowie am Wochenende ganztägig möglich. Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen mit der erforderlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten auch ohne Begleitperson bouldern.

Für jüngere Kinder bietet ELEMENT Boulders Köln City in der Schildergasse 70 einen eigenen Kinder- und Familienbereich ohne Altersbeschränkung.

Bistro und Lounge auch ohne Sportbesuch

Zum Konzept gehört ein Bistro mit Lounge, das auch unabhängig vom Bouldern besucht werden kann. Auf der Karte stehen unter anderem Kaffee, Kuchen, Bagels und Pizza. Von der Lounge auf der oberen Ebene lässt sich die Boulderhalle überblicken. So bietet der Standort auch Platz für eine Pause oder ein Treffen nach dem Training.

Anfahrt und Barrierefreiheit

Die Halle liegt gegenüber dem Congress-Centrum Nord der Koelnmesse. Von der Haltestelle Koelnmesse sind es nach Betreiberangaben etwa sieben Minuten zu Fuß. Kostenlose Parkplätze stehen im Parkhaus zur Verfügung.

Die Boulderhalle und barrierefreie Sanitärbereiche befinden sich im Erdgeschoss. Das Bistro mit Lounge auf der oberen Ebene ist über einen Treppenlift erreichbar. Umkleiden und Duschen im Untergeschoss sind hingegen nicht barrierefrei zugänglich.

ELEMENT Boulders Köln Deutz