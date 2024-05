Ausgelassene EM-Stimmung in den Kneipen und Brauhäusern, tobender Torjubel in den Fanzones und natürlich spannende Spiele in Müngersdorf: Das verspricht die EM 2024 in Köln. Am 15. Juni geht es mit Ungarn gegen die Schweiz los. Vier weitere Partien folgen bis zum Achtelfinale am 30. Juni.

Auch Gaffel feiert die EM mit der großen Frühjahrskampagne „Em Stadion zu Huss“. In Kooperation mit dem Fahrradanbieter Bulls werden insgesamt 11 E-Bikes in einer Köln-Sonderedition im Wert von jeweils 3.500 Euro verlost. Weiterhin werden 111 limitierte EM-Partyfässchen „Em Stadion zu Huss“ als Preise vergeben.

Gaffel und Bulls haben zusammen das Bulls-Modell Urban EVO in der Köln Edition zusammengestellt. Es bietet eine optimale Lösung für die tägliche Mobilität in der Stadt. Die Räder zeichnen sich durch einen unauffälligen und leistungsstarken Hinterradmotor aus, der zusammen mit einem hochwertigen Riemenantrieb für eine zuverlässige und wartungsarme Fortbewegung sorgt.

Bulls ist eine Marke der ZEG in Köln. Mit über 1.000 angeschlossenen Mitgliedsfirmen in Europa ist die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft der größte Fachhandelsverband für Fahrräder, der auch viele Dependancen im Rheinland betreibt.

Das limitierte EM-Partyfässchen von Gaffel zeigt das Kölner EM-Stadion, eine der zehn Spielstätten bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft. Das 5l-Fass ist der ideale Wegbegleiter für tolle Fußballabende unter Freunden und Fans, ob im heimischen Garten oder im Park. Dazu passen die Gaffel Aktions-Flaschen und das EM-Pack „Stadion för zo Huss“ (12 x 0,33 Sondergebinde als Mini-Stadion). Das Angebot wird durch zahlreiche EM-Sonderartikel von Gaffel abgerundet. Die EM-Wimpelketten, Fan-Utensilien und EM-Shirts sind exklusiv im Gaffel Shop (www.gaffel-shop.de) bestellbar.

Für die Gastronomie gibt es Sonderbierdeckel, EM-Spielpläne und Ankündigungsplakate für die Übertragung der Spiele. Im Handel werden ebenfalls zahlreiche Kommunikations-Maßnahmen eingesetzt. Die Frühjahrsaktion wird zudem auf Großplakaten in Köln beworben.

Wer mindestens einen der 20 Millionen im Umlauf befindlichen EM-Codes bis zum 14. Juli 2024 auf der Website gaffel.de/em eingibt, nimmt am Gewinnspiel teil. Jeder weitere abgegebene Code erhöht die Gewinnchancen.

Codes für die Teilnahme befinden sich in den Länderfarben-Kronkorken von Gaffel Kölsch. Diese Flaschen sind mit einem Sonderetikett ausgestattet. Bei Gaffel Wiess, Gaffel Lemon und Gaffels Fassbrause gibt es ebenfalls Kronkorken mit Codes.

Viele feierfreudige Fans werden in Köln erwartet, die bekannt dafür sind, ihre Mannschaften enthusiastisch zu unterstützen. Teams aus Ungarn, Slowenien, Schweiz, Schottland, Belgien und England spielen in der Gruppenphase „em Stadion zu Huss“. Weitere Fans werden zum Achtelfinale am 30. Juni erwartet.

„In Köln ist die Vorfreude besonders groß“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Denn die Atmosphäre wird sicherlich ähnlich ausgelassen sein wie beim unvergesslichen WM-Sommermärchen 2006. Gerade die Gastronomie dürfte davon profitieren, und auch für zu Hause machen unsere Produkte die EM zu einem perfekten Erlebnis.“

Alle Infos unter gaffel.de/em

