Endlich ist es wieder soweit

Angeleitet werden die Sängerinnen und Sänger am 23. Dezember 2022 von Michael Kokott und seinen beiden Chören, dem Kölner Jugendchor St. Stephan und den Lucky Kids, sowie weiteren Hobbychören aus der gesamten Region. Es gibt eine bunte Mischung aus klassischen deutschen und internationalen Weihnachtsliedern. Musikalische Unterstützung erfolgt auch in diesem Jahr wieder von zahlreichen, bekannten Künstlern. Es wird ein unvergleichliches Erlebnis sein, wenn die Handyleuchten angeschaltet werden und das ganze Stadion in ein wahres Lichtermeer verwandelt wird.

Über 45.000 Menschen finden sich in dieser schwierigen Zeit zusammen, um in einer besinnlichen und emotionalen Atmosphäre das Weihnachtsfest einzuläuten. Die Karten aus 2020/2021 haben weiterhin Gültigkeit. Wer noch teilnehmen möchte, muss sich beeilen, es sind nur noch wenige Resttickets über KölnTicket erhältlich.

„Loss mer Weihnachtslieder singe“, 23.12., 18h, RheinEnergieStadion, Aachener Str. 999, Köln, www.koelnticket.de

