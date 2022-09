Das war... „Jeck im Sunnesching“

2015 begann alles am Aachener Weiher mit hunderten Jecken, 2022 nun wieder vor mehr als 12.000 BesucherInnen: am Samstag, 03. September, konnte „Jeck im Sunnsching“ wieder ausgelassen gefeiert werden. Die Strahlkraft dieses Events ist mittlerweile so groß, dass BesucherInnen aus ganz Deutschland zur großen Sommerparty anreisen. Brings, Kasalla, Miljö, Cat Ballou, Lupo, Klüngelköpp, Björn Heuser, Stadtrand, Grüngürtelrosen, F!asko und Planschemalöör sangen und feierten mit den Jecken eine riesige, ausgelassene Sommerparty.

× Erweitern Foto: Stefan Klein Björn Heuser vor dem Fassanstich – in sichtlicher Vorfreude

Bei der Aftershowparty im Theater am Tanzbrunnen stand erstmalig die Kölner Ur-Band Bläck Fööss auf der Bühne, neben Kasalla und weiteren Acts. Bis tief in die Nacht wurde friedlich in den Kneipen, Bars, Brauhäusern und Biergärten auch in den Veedeln und in den Hotspots der Innenstadt gefeiert und geschunkelt.

× Erweitern Foto: Stefan Klein V.l.n.r.: Organisator Jochen Gasser, Basti Campmann von Kasalla und Heinrich Philipp Becker, geschäftsführender Gesellschafter der Privatbrauerei Gaffel, mit dem ersten Kölsch nach Fassanstich auf der Bühne

Die Termine für „Jeck im Sunnesching“ in Köln und Bonn im nächsten Jahr stehen bereits fest: Am 02.09.2023 in Bonn und am 09.09.2023 in Köln geht es in die sechste sommerliche Feier-Runde – der Vorverkauf läuft bereits!

Weitere Infos unter: https://jeckimsunnesching.ticket.io/

