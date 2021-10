Endlich wieder „volles Haus“

Nach langem Warten fand gestern „Kölle singt“ in der LANXESS arena unter 2G-Bedingungen statt. Somit kehrte ein weiteres Stück Normalität ins Henkelmännchen zurück, als Björn Heuser zum Mitsingen kölscher Lieder einlud. Die ausverkaufte Show stellte das bundesweit größte Indoor-Event seit Pandemiebeginn dar. Aufgrund der behördlichen Auflagen gab es trotz der Durchsetzung der 2G-Regelung eine Kapazitätsbeschränkung. Zudem wurden alle Stehplätze in Sitzplätze umgewandelt. Durch die Mittelbühne, die einen 360-Grad-Blick auf den Künstler erlaubte, fanden in der Arena dennoch etwa 12.600 Menschen Platz.

Impressionen des Abends

Auch Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher freute sich über das legendäre Mitsing-Konzert: „Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. Eine Indoor-Veranstaltung dieser Größenordnung ist immer noch etwas ganz Besonderes in diesen Zeiten. Wir haben heute gezeigt, dass es funktioniert! Im nächsten Schritt hoffen wir natürlich, dass bald auch eine hundertprozentige Auslastung in der Arena möglich sein wird und im nächsten Jahr wieder 20.000 Menschen mit Björn singen.“

Im nächsten Jahr steigt „Kölle singt“ am 02. Oktober. Tickets gibt es bereits jetzt bei KölnTicket.

