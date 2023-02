Endlich zurück im Hauptbahnhof Köln

Die vergangenen beiden Jahre waren nicht leicht für die Karnevalisten. Umzüge mussten abgesagt werden, ausgelassenes Feiern und Schunkeln war coronabedingt nicht möglich. Auch der beliebte PänzPokal war betroffen und musste sich Alternativkonzepte überlegen. Umso größer ist die Freude, nach zwei Jahren endlich wieder zurück im Kölner Hauptbahnhof zu sein und die fünfte Jahreszeit gebührend zu feiern. Der 19. Pänz-Pokal startet am 6. Februar im Einkaufsbahnhof am Dom. In diesem Jahr nehmen insgesamt 30 Tanzvereine aus Köln und dem Umland teil – mit dabei sind neben alten Bekannten auch einige neue Vereine.

Trotz der Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre hatten es sich die Pänz nicht nehmen lassen, auch in dieser Zeit ihr tänzerisches Können mit Leidenschaft zu präsentieren. Möglich war das durch ein Hybrid-Konzept der Veranstaltung, das sich die Beteiligten von Mein_EinkaufsBahnhof überlegt hatten. In diesem Jahr ist die Veranstaltung aber wieder zurück, wo sie zu Hause ist: im Kölner Hauptbahnhof. Mit dabei sind mit 30 Vereinen und fast 850 Pänz mehr Teilnehmende als bei allen Live-Veranstaltungen zuvor.

Eine Woche lang wird getanzt

Vom 6. bis zum 10. Februar treten jeden Tag sechs und insgesamt 30 verschiedene Tanzgruppen auf der großen Bühne im Kölner Einkaufsbahnhof auf. 22 der teilnehmenden Vereine gehören bereits zu den alten Hasen und waren schon einmal beim Pänz-Pokal dabei. Es gibt aber auch acht neue Vereine, die bisher auf keiner der Live-Veranstaltungen getanzt haben und in diesem Jahr zum ersten Mal Pänz-Pokal-Luft live im Hauptbahnhof schnuppern. Am 6. Februar beginnt die Veranstaltungsreihe um 16:50 Uhr mit einer kurzen Begrüßung, bevor De Pänz us dem Ahle Kölle e. V. die Pänz-Pokal-Session 2023 eröffnen. Von Montag bis Freitag kommen Zuschauende jeweils zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr in den Genuss der einzigartigen Darbietungen.

Auch in diesem Jahr erhält der Pänz-Pokal Unterstützung von vielen Geschäften des Kölner Einkaufsbahnhofs, und begleitend zur Aktion gibt es jeden Tag einen Mieter des Tages. Von diesen Tagespaten werden während des Pänz-Pokals Wertcoupons in Höhe von 2 Euro verteilt. Zu ihnen zählen der Fanshop des 1. FC Köln, Kamps, Ida & Frida, Früh Kölsch, L’Osteria Piccola und The Body Shop.

× Erweitern Foto: Frank Tewes Die KGGemütlichkeit beim Pänz-Pokal 2020

Großes Finale mit Auftritt der kölschen Band ALUIS

Eine Woche vor Rosenmontag, am 13. Februar, findet das große Finale des diesjährigen Pänz-Pokals statt. Insgesamt werden zehn Gewinnervereine ausgelost und gekürt: fünf Tageslieblinge der gesamten Woche und fünf weitere Tanzgruppen. Als großes Highlight wird in diesem Jahr auch die kölsche Band ALUIS live auftreten und dabei einen neuen Song performen, nachdem traditionell das große Gruppenfoto auf der Domtreppe gemacht wurde. Die ersten drei glücklichen Gewinner zeigen zudem beim großen Finale noch einmal ihre besten Choreografien. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr unter anderem für Platz eins 50 Tickets für die DB Regio Tribüne des Schull- und Veedelszöch. Weitere Tickets hierfür werden in den Sozialen Medien ausgelost. Alle Teilnehmenden, die sich an der Abstimmung der Tageslieblinge beteiligen und die jeweiligen Postings auf Instagram oder Facebook kommentieren, haben ebenfalls Chancen darauf, Freikarten zu gewinnen.

Stefanie Toloszycki, Werbereferentin für die Region West der Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe GmbH, freut sich nach zwei coronageprägten Jahren auf die Rückkehr zur LiveVeranstaltung: „Die vergangenen beiden Jahre haben uns vor eine harte Probe gestellt, die wir mit viel Kreativität und Herzblut bestens gelöst haben. Trotzdem ist die Freude riesengroß, dass der Pänz-Pokal wieder dort stattfindet, wo er hingehört: Mitten im Herzen des Kölner Hauptbahnhofs. Uns steht eine bunte Woche mit vielen großartigen und engagierten Tänzerinnen und Tänzern bevor, die nach zwei Jahren endlich wieder auf der großen Bühne und vor Publikum tanzen können.“

Die Vereine und Termine online abrufbar unter: paenzpokal.de

