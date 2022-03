Erfolgreiche Fotoaktion

Ein dicker Fisch für die Junghaie: NetCologne überreichte den Nachwuchsspielern der Kölner Haie einen Spendenscheck in Höhe von 5.000 Euro. Die Summe wurde im Rahmen einer vierwöchigen Foto-Spendenaktion „Flagge zeigen für die Junghaie“ erzielt, die NetCologne im Februar gemeinsam mit dem KEC gestartet hatte.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Dass dieses Sprichwort stimmt, hat NetCologne in einer aktuellen Spendenaktion zugunsten der Kölner Junghaie unter Beweis gestellt. Rund 500 Eishockeyfans waren dem Aufruf des Kölner Telekommunikationsanbieters gefolgt und hatten sich im Fan-Outfit fotografieren lassen. Für jedes eingereichte Bild spendete NetCologne 5 Euro. Innerhalb von vier Wochen kamen durch die Fan-Fotos 2.500 Euro zusammen. Als langjähriger Unterstützer der Kölner Junghaie verdoppelte NetCologne den Spendenbetrag.

Nachwuchsarbeit auf Spitzenniveau

Bei einem Spiel der Kölner Haie in der LANXESS Arena am 18. März wurde der symbolische Scheck in Höhe von 5.000 Euro an Alexander Kollorz, Vizepräsident der Kölner Junghaie, überreicht. „Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende. Sie hilft uns dabei, die Nachwuchsarbeit und Talentförderung weiter auf Spitzenniveau in unserem Verein voranzutreiben“, erklärte Kollorz.

NetCologne unterstützt coole Stars von morgen

Für NetCologne ist die Unterstützung der coolen Stars von morgen eine Herzensangelegenheit. „Die Kölner Eishockeytalente leben ihren Sport mit solcher Begeisterung aus. Es macht einfach Spaß, die jungen Spitzensportler auf ihrem Weg zu begleiten. Schön, dass wir ihre Zukunft durch unsere Spende ein kleines Stück mitgestalten können“, erklärt Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne.

