Erfolgsgeschichte aus dem Rheinland

Seit fast zwei Jahren begeistert das Kölsche Bierbrot die Kunden der Bäckerei Evertzberg. Was als besondere Kooperation startete, hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt: Inzwischen wurden mehr als 250.000 Kölsche Bierbrote gebacken und verkauft. Das Kölsche Bierbrot entsteht in Zusammenarbeit mit Gaffel Kölsch und ist in allen Evertzberg-Filialen sowie in ausgewählten Backshops erhältlich. Schwerpunktmäßig wird es im Bergischen Land angeboten, doch auch in Köln, Düsseldorf und Teilen des Ruhrgebiets ist das Bierbrot verfügbar. Das Besondere am Kölschen Bierbrot: Jedes 500-Gramm-Weizenmischbrot enthält eine Stange Gaffel Kölsch. Das obergärige Bier sorgt für eine besonders knackige Kruste und eine saftige Krume. Durch die 18-stündige Teigführung gewinnt das Brot zusätzlich an Bekömmlichkeit und entwickelt sein charakteristisches, ausgewogenes Aroma.

„Dass wir inzwischen die Marke von über einer Viertelmillion verkauften Broten überschritten haben, macht uns stolz“, sagt Sebastian Teske, Verkaufsleiter Handel der Bäckerei Evertzberg. „Das Bierbrot ist für uns ein echtes Vorzeigeprodukt rheinischer Tradition.“ Auch auf Seiten der Privatbrauerei Gaffel sieht man den Erfolg der Zusammenarbeit. „Braukultur und Backhandwerk passen früher wie heute perfekt zusammen“, erklärt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing von Gaffel. „Der große Zuspruch unterstreicht, dass regionale Kooperationen authentisch sind und geschätzt werden.“ Ein besonderes Merkmal des Kölschen Bierbrots ist das essbare Gaffel-Logo auf der knusprigen Kruste. Eine dünne Oblate aus natürlicher Stärke wird vor dem Backen aufgebracht und verbindet sich während des Backvorgangs fest mit dem Brot. Das Logo macht das Bierbrot unverwechselbar und steht für die enge Zusammenarbeit der beiden Familienbetriebe.