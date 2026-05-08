Erneute Förderung

Bereits zum 32. Mal wird am 4. Juni der beliebte Come-Together-Cup auf den Vorwiesen des RheinEnergieSTADIONS in Köln ausgetragen. Das seit 1995 stattfindende Benefiz-Fußballturnier bringt dabei Menschen unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft oder sexueller Orientierung zusammen und setzt damit erneut ein deutliches Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung. Rund 1.500 Freizeitkicker aus 96 Teams haben sich angekündigt, um gemeinsam für diese Werte einzustehen. Ihr fußballerisches Talent können sie vor den Augen von gut 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern unter Beweis stellen. Das gilt auch für das sparkasseneigene Mixed-Team "KölnBonner Knipser", das sich nach seiner erfolgreichen Turnierpremiere im letzten Jahr ambitionierte Ziele gesteckt hat.

Cathrin Dauven, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse KölnBonn, ordnet die Bedeutung des Benefiz-Turniers nach der gestrigen Pressekonferenz zur Auslosung der Spielpaarungen so ein: „Der Come-Together-Cup zeigt, was Sport in unserer Gesellschaft bewirken kann – und worauf es wirklich ankommt: Vielfalt, Respekt und Toleranz. Durch unsere eigene, mittlerweile 200-jährige Geschichte in der Sparkasse KölnBonn wissen wir, wie wichtig es ist, dafür Verantwortung zu übernehmen und sich gesellschaftlich zu engagieren. Deshalb unterstützen wir den Come-Together-Cup auch in diesem Jahr aus tiefer Überzeugung.”

Vielfältiges Rahmenprogramm lockt Klein und Groß

Neben dem sportlichen Kräftemessen auf dem Rasen lockt der Come-Together-Cup Besucherinnen und Besucher wieder mit einem vielfältigen Rahmenprogramm nach Müngersdorf. Neben dem traditionellen Promi-Spaßkick, der von FußballreporterUrgestein Manni Breuckmann kommentiert wird, sorgen neben zwei Kinderkonzerten Bands wie Veedelperlen, Planschemalöör sowie Cat Ballou für musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist kostenlos. Die Erlöse des Turniers kommen gemeinnützigen Organisationen in der Region zugute.

Ein Jahr voller Begegnungen

Der Come-Together-Cup zeigt eindrucksvoll, welche gesellschaftliche Wirkung Momente entfalten können, in denen sich Menschen begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und so einander näher rücken. Diesen Ansatz verfolgt auch die Sparkasse KölnBonn. Zu ihrem 200-jährigen Jubiläum in 2026 bietet sie diverse Veranstaltungen in Filialen und Filialdirektionen, auf öffentlichen Plätzen und in Kooperation mit städtischen und regionalen Partnern an, um Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen. Neben Buchvorstellungen und Kinder-Schminken ermöglicht sie ebenso Fahrten und Veranstaltungen auf dem gebrandeten Schiff MS RheinMagie der Köln-Düsseldorfer.

Infos zu weiteren Events und Aktionen stehen unter www.sparkasse-koelnbonn.de/200 zur Verfügung.