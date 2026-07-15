Eröffnungsfest der Bühnen Köln

Zwei Tage Kultur, Begegnung und Musik – mit Entdeckungstouren durch die Gebäude, vielfältigem Bühnen- und Familienprogramm und dem „Neustart Konzert“ von Oper, Gürzenich Orchester und Kasalla.

Köln feiert die Rückkehr seiner Bühnen ins Herz der Stadt: Am 19. und 20. September 2026 laden die Bühnen Köln alle Kölnerinnen und Kölner zum großen Eröffnungsfest rund um den Offenbachplatz ein. Nach Jahren der Sanierung öffnen Oper, Schauspiel und Kinderoper erstmals wieder ihre Türen und bieten exklusive Einblicke in die modernisierten und teilweise neu gebauten Gebäude. Unter dem Motto „Deine Bühne, Köln“ wird das gesamte Quartier zum Treffpunkt für die Stadt. Der Offenbachplatz, der Dirk-Bach-Platz und die für das Fest gesperrte Nord-Süd-Fahrt, verwandeln sich an beiden Tagen in eine große Bühne für Kultur, Musik, Begegnung und gemeinsames Feiern.

Im Mittelpunkt des Wochenendes stehen die Entdeckungstouren durch das Gebäude-Ensemble. Besucherinnen und Besucher können das Opernhaus auf einer Audiotour entdecken, das Schauspielhaus im Rahmen geführter Rundgänge erkunden oder gemeinsam mit der ganzen Familie die neue Kinderoper erleben. Dabei eröffnen sich Einblicke hinter die Kulissen, in die moderne Bühnentechnik und in Bereiche, die im Spielbetrieb der Bühnen nicht öffentlich zugänglich sind.

Für die Entdeckungstouren im Opernhaus stehen Zeitfenster zur Verfügung, die bereits im Vorfeld online kostenlos reserviert werden können. Darüber hinaus wird es – abhängig von den verfügbaren Kapazitäten – auch die Möglichkeit geben, spontan an Touren teilzunehmen.Für die Touren im Schauspielhaus ist eine Reservierung nur für den jeweils ersten Slot am Tag erforderlich, im weiteren Tagesverlauf können Schauspielhaus, Kinderoper und Kleines Haus ohne Anmeldung besucht werden.

Rund um die Bühnen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Konzerten, Tanz, Mitmachangeboten, Familienaktionen und zahlreichen Beiträgen aus der Kölner Stadtgesellschaft. Das gesamte Programm des Eröffnungsfestes ist kostenfrei. Das tagesaktuelle Programm ist unter www.buehnen.koeln/eroeffnungsfest zu finden.

× Erweitern HPP-Architekten Visualisierung der Bühnen am Offenbachplatz

Bisherige Planungen:

Samstag, 19. September 2026

Expand Foto: Victor Picon Chilly Gonzales

Das Schauspiel gestaltet am Samstag von 12 bis 23 Uhr ein vielfältiges Rock- und Popprogramm auf einer Außenbühne am Offenbachplatz und lädt die Stadt zu einem Tag voller abwechslungsreicher und berührender Musik ein.

Mit Chilly Gonzales kommt zum Abschluss gegen 21.30 Uhr einer der international renommiertesten Pianisten und Grenzgänger zwischen Klassik, Pop und Performance nach Köln.

Das Moka Efti Orchestra, bekannt aus der Serie Babylon Berlin, bringt um 20.15 Uhr den Glamour und die mitreißende Energie der Goldenen Zwanziger auf den Offenbachplatz.

Ergänzt wird das Programm durch die Musikerin und Komponistin Dana Schechter, deren vielschichtige Klangwelten zwischen Rock, Avantgarde und Filmmusik oszillieren (15 Uhr, gemeinsam mit Paul Wallfisch), sowie das Salon Brass Rodenkirchen, das mit seiner außergewöhnlichen Blechbläserbesetzung für festliche und überraschende Momente sorgt. Der Chor der Kaiserin-Theophanu-Schule am Großen Griechenmarkt setzt mit jungen Stimmen einen besonderen Akzent und macht deutlich: Dieses Eröffnungsfest gehört der ganzen Stadt.

Das musikalische Programm verbindet internationale Größen mit Kölner Artists und lokalen Ensembles. Es schafft Begegnungen zwischen unterschiedlichen Genres, Generationen und Perspektiven, und macht den Offenbachplatz zu einem lebendigen Ort des Austauschs und des gemeinsamen Feierns für alle. So beginnt die neue Spielzeit des Schauspiel Köln mit einem Fest, das die Offenheit des Hauses und seine Verbundenheit mit der Stadt hör- und erlebbar macht.

Sonntag, 20. September 2026

Am Sonntag richtet sich das Eröffnungsfest insbesondere an Familien. Die Oper gestaltet von 11 bis 22 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für große und kleine Besucherinnen und Besucher und macht den Offenbachplatz zu einem Ort des gemeinsamen Entdeckens, Mitmachens und Erlebens.

Auf der Außenbühne präsentieren Chöre, Schulen, Vereine und Initiativen aus Köln ein vielfältiges Programm und machen die kulturelle Vielfalt der Stadt sichtbar. Mit dabei sind unter anderem der Domchor, der Kölner-Männer-Gesangverein, die Carl-Stamitz-Musikschule, Get-Your-Stage e. V., die Machbarschaft Petershof, der Projektchor der Peter-Ustinov-Realschule, No Limits e. V. sowie die Tanz- und Musik-AG der KGS Andreas-Hermes-Straße. Gemeinsam gestalten sie ein Programm, das den Gedanken des Eröffnungsfestes – „Deine Bühne, Köln“ – auf besondere Weise mit Leben füllt.

Ein besonderes Highlight ist das Programm der Kinderoper. Gemeinsam mit Ralph Caspers, Schirmherr der Kinderoper, lädt das Mitmachformat „Besteht Ralph die Opernprüfung?“ Familien dazu ein, die Welt der Oper spielerisch kennenzulernen.

Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Mitmachstationen wie Trommelbau-Workshops, die Kreativstation „Opernhelden“, Klanginstallationen sowie verschiedene Aktionsflächen und Spielangebote. Walking Acts, Requisitenshows und weitere Überraschungen sorgen den ganzen Tag über für besondere Begegnungen auf dem gesamten Festivalgelände.

Ein weiterer Höhepunkt des Familienprogramms ist der Besuch der „Sendung mit der Maus“. Neben zahlreichen Aktionen rund um die Maus ist eine Bühnenshow auf dem Offenbachplatz geplant.

Das Familienprogramm verbindet Musik, Kreativität und kulturelle Teilhabe und lädt Besucherinnen und Besucher jeden Alters dazu ein, die Bühnen Köln gemeinsam zu entdecken. So wird der Sonntag zu einem Fest für die ganze Familie und zu einem lebendigen Ausdruck dessen, wofür die Wiedereröffnung der Bühnen Köln am Offenbachplatz steht: Offenheit, Begegnung und Kultur für alle.

Einen besonderen Höhepunkt des Eröffnungswochenendes bildet am Sonntagabend das „Neustart Konzert“ – das große Eröffnungskonzert der Bühnen Köln.

Expand Foto: Teresa Rothwangl Kasalla

Gemeinsam stehen das Opernensemble, der Opernchor, das Gürzenich-Orchester Köln und die Kölner Band Kasalla auf der Bühne und gestalten einen musikalischen Abend, der die Wiedereröffnung der Bühnen Köln auf besondere Weise feiert. Das Konzert verbindet unterschiedliche musikalische Welten und steht symbolisch für den Neustart der Bühnen Köln und die Rückkehr von Oper, Schauspiel und Tanz in das Herz der Stadt.

Die Eintrittskarten für das „Neustart Konzert“ werden vollständig unter www.buehnen.koeln/verlosungen verlost.

Das Eröffnungsfest der Bühnen Köln findet am 19. September von 11h – 23h und am 20. September 2026 von 11 bis 22 Uhr statt. Veranstaltungsorte sind der Offenbachplatz, der Dirk-Bach-Platz sowie die für das Fest gesperrte Nord-Süd-Fahrt, Glockengasse und Brüdergasse.

Weitere Informationen, die Registrierung zu den Gebäudetouren sowie die Teilnahme an der Verlosung für das „Neustart Konzert“ sind auf der Veranstaltungswebsite zu finden.

Deine Bühne, Köln – wir freuen uns darauf, diesen besonderen Moment gemeinsam mit der Stadt zu feiern.

Das Eröffnungsfest der Bühnen Köln findet mit freundlicher Unterstützung der REWE Group statt.