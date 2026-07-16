Erstes Bilderbuch von Otto Waalkes

Expand Foto: Oetinger Verlag

Am 9. Oktober 2026 erscheint mit „Karl, der kleine Ottifant. Ein Rüssel wie kein anderer“ das erste Bilderbuch von Otto Waalkes bei Oetinger. Zeitgleich erscheint die Geschichte als Ein-Mann-Hörspiel von und mit Otto Waalkes bei Oetinger audio.

Ein kleiner Ottifant wächst mitten in einer Elefantenherde auf – geliebt, aber irgendwie immer ein bisschen anders. Sein Rüssel stolpert, verknotet sich und kann sich auf unglaubliche Weise verbiegen und verlängern. Als ein Schmetterling ihn aus der Herde lockt, beginnt eine große Reise durch Steppe, Fluss und Dschungel: Karl, der kleine Ottifant, hilft Giraffe, Leopard & Co. mit seinem „Superrüssel“ und merkt, dass Anderssein eine echte Superkraft ist. Doch als er im Morgennebel auf ein Dorf voller Ottifanten trifft, stellt sich die größte Frage: Wo bin ich wirklich zu Hause?

Das Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren über Anderssein und Mut verbindet Situationskomik und Wärme, stärkt Selbstakzeptanz und zeigt Vielfalt: Ein kleiner Ottifant findet auf seiner Reise im Regenwald zu seinen Stärken – begleitet von Otto als Erzähler.

Otto Waalkes: „Karl ist klein und wird leicht unterschätzt. Dass das ein Vorteil sein kann, weiß ich aus eigener Erfahrung.“

Link zum Buch: www.oetinger.de