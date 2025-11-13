Erstmals gelungen

Tolle Nachrichten für den Kölner Zoo pünktlich zur „Langen Nacht im Aquarium“ an diesem Samstag: Vergangene Woche konnte der Zoo nach genetischen Untersuchungen erstmals Vietnamesische Krokodilschwanzechsen (Shinisaurus crocodilurus vietnamensis) in ihr Herkunftsland Vietnam zurückführen. Es handelt sich um insgesamt zwölf geschlechtsreife Nachzuchttiere. Sie sind in der Terrarien-Abteilung des Zoos erfolgreich gezüchtet und großgezogen worden, wofür es viel Expertise und Fingerspitzengefühl braucht.

Handeln statt lamentieren: Zoos züchten und wildern aus

In den vergangenen Jahren sind im Kölner Zoo bereits rund 50 Vietnamesische Krokodilschwanzechsen zur Welt gekommen. Viele von ihnen wurden an andere Zoos weitergegeben, um das Erhaltungszuchtnetzwerk zu erweitern und für weiteren Nachwuchs zu sorgen. Mit der erstmaligen Rückführung geht das Team um Aquariumskurator Prof. Dr. Thomas Ziegler, der auch Koordinator der Artenschutzprojekte in Vietnam ist, nun den nächsten Schritt. Nach Bewältigung der obligatorischen Transfermodalitäten und Genehmigungsprozesse, koordiniert von Zoo-Transferkoordinator Bernd Marcordes, konnte sie Ziegler Ende vergangener Woche gemeinsam mit den vietnamesischen Kooperationspartnern endlich am Flughafen von Hanoi in Empfang nehmen. Die Tiere sind nun im nordvietnamesischen Melinh-Zentrum für Biodiversität untergebracht. Dort vergrößern sie zum einen das gemeinsam mit dem Kölner Zoo aufgebaute Erhaltungszuchtprogramm. Zum anderen stehen die Tiere auch für Wiederaufstockungen der mittlerweile fast verschwundenen natürlichen Bestände in Nordvietnam zur Verfügung.

Artenschutz geht nur zusammen: Positivbeispiel im länderübergreifenden Artenschutz

Die erstmalige Rückführung von Vietnamesischen Krokodilschwanzechsen erfolgte in enger Kooperation mit dem einzigen Herkunftsland dieser Unterart – Vietnam. Es ist ein weiteres tolles Beispiel für erfolgreichen „One Plan Approach“ (OPA) Artenschutz im Sinne der Weltnaturschutzunion IUCN, d.h. zusammen und durch die Kombination von Artenschutz vor Ort und durch Zoo-Erhaltungszucht. Es ist die Fortsetzung der langjährigen internationalen Zusammenarbeit zwischen Vietnam, dem Kölner Zoo und den wissenschaftlichen Artenschutzbehörden in Ein- und Ausfuhrländern im Sinne des verbesserten Artenschutzes.

Die Art wurde zuvor durch Initiative der vietnamesischen Kooperationspartner, des Kölner Zoos und des Bundesamts für Naturschutz (BfN) – unterstützt durch das Bundesumweltministerium (BMUKN) – auf der Basis umfangreicher gemeinsamer Forschungsarbeit erfolgreich auf den höchsten Schutzstatus des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES), auf Anhang I, hochgestuft. Damit ist der internationale kommerzielle Handel mit der Art nun verboten. Insgesamt konnten auf Basis dieser Kooperation in den vergangenen Jahren bereits 67 Reptilien- und Amphibien-Arten gemeinsam auf CITES-Anhänge gebracht werden. Allerdings sind im Sinne eines gelebten „One Plan Approaches“ neben der Unterschutzstellung oftmals weitere Maßnahmen für einen effektiven Artenschutz notwendig.

Artenschutz durch Zoo-Rückführungen

Rückführungen sind enorm wichtig. Denn Populationsschätzungen des Kölner Zoos haben für Vietnam weniger als 150 wildlebende Tiere ergeben – Tendenz stetig weiter abnehmend. Dies ist angesichts der anhaltenden Lebensraumzerstörung viel zu wenig für ein Überleben dieser Art in der Natur. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN sind Krokodilschwanzechsen als „stark gefährdet“ gelistet. Zoos setzen mit ihren koordinierten Erhaltungszucht- und Rückführungsprogrammen genau an dieser Stelle an. Sie unterstützen und gestalten den Artenschutz als tatkräftige Macher und Artenschützer.

Diesen Samstag, 15. November 2025, 18 bis 22 Uhr: „Lange Nacht im Aquarium“

Nachts mit exotischen Tieren im Aquarium: Wer darauf schon immer einmal Lust hatte, ist am 15. November 2025, 18 bis 22 Uhr, im Kölner Zoo genau richtig. Denn dann geht das Zoo-Team in die Extraschicht – und lässt die Tore ins Aquarium länger auf. Eines der Highlights sind kommentierte Sonderfütterungen. An verschiedenen Infostationen können Jung und Alt tolle Entdeckungen machen:

Was lebt alles in einem Wassertropfen?

Wie sieht eine Haihaut unter dem Mikroskop aus?

Warum häutet sich eine Schlange?

Außerdem können exotische Krabbeltiere buchstäblich hautnah erlebt werden.