Es geht in die Verlängerung

Die Nachfrage ist riesig: zehntausende großen und kleine Zirkusfans freuen such auf die nun anstehende neunte Ausgabe des Kölner Weihnachtscircus. Und von dem gibt es nun noch eine Zugabe. Da die Internationale Möbelmesse (IMM) im Januar 2025 abgesagt wurde, besteht für den Circus die Möglichkeit, den Standort auf dem Messeparkplatz in Deutz doch noch weiter nutzen zu können. Nach positiven Verhandlungen kündigt Zirkuschef Ilja Smitt nun voller Stolz an, dass das Ensemble mit mehr als 60 international preisgekrönten Künstlern aus der Spitzenklasse der aktuellen Zirkusszene noch eine weitere Woche in Köln gastieren wird.

Für ein zusätzliches Highlight sorgen die neu ins Programm der Verlängerungswoche genommenen Pellegrini Brüder, Gewinner des Goldenen Clowns. Mit ihrer fast übermenschlichen Handstandartistik werden sie das Publikum mitreißen. Sie kommen als Ersatz für das Duo Alex und Lisa Shpyn, das Köln leider nach Silvester verlassen muss, um im Moulin Rouge Paris das Publikum zu verzaubern.

Bis zum 5. Januar geht es also weiter mit perfekter Akrobatik und artistischen Höchstleistungen, poetischen Szenen und verblüffenden Illusionen, umwerfender Komik und Humor. Fürs Letztere sorgen vor allem die Fumagalli-Clowns, die mit der Verlängerung ihr für das Kölner Gastspiel angekündigtes Karriereende nochmals um einige Tage hinauszögern und weiterhin zu sehen sein werden.

Karten für die nun zusätzlichen Vorstellungen bis zum 5. Januar (Sonntag) sind ab sofort erhältlich!

www.koelner-weihnachtscircus.de