Es ist ein Junge

„Yono“, so heißt ab sofort das kleine Faultier im Kölner Zoo. Die Taufe erfolgte, nachdem das Geschlecht des im November 2025 geborenen Nachwuchs-Stars ermittelt werden konnte. Die Bestimmung erfolgte mit einer Haarprobe, die der Zoo zuvor in ein Labor eingeschickt hatte. Den Namen „Yono“ wählte die Klosterfrau Group aus, die die Patenschaft für Kölns tiefenentspanntesten Neubürger in Verbindung mit ihrer Schlafmarke „Oyono“ übernommen hat und den Zoo finanziell unterstützt. „Wir danken der Klosterfrau Group für dieses tolle Engagement für unseren kleinen ‚Yono‘“, so die Zoo-Vorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg.

„Yono“ lebt im „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ und wiegt aktuell knapp 1.000 Gramm. Er nimmt stetig zu und frisst besonders gern gekochtes Gemüse wie Möhren oder Sellerie. Zusätzlich bereiten ihm die Tierpflegerinnen und -pfleger Endiviensalat und Chicorée. Das Jungtier ist ausgesprochen neugierig, fit und aktiv. Es kam am 4. November 2025 zur Welt. Um die Bindung zu Mutter „Jumi“ nicht zu stören, wurde das Geschlecht erst später bestimmt. Der Kleine ist „Jumis“ drittes Jungtier. Vater ist Faultier-Männchen „Perez“.

× Erweitern Foto: Marcel Vogelfänger

Familienspaß XXL – auf zum Elefantentag im Kölner Zoo

Deutlich mehr als ein Faultier wiegen die Asiatischen Elefanten im Zoo. Bei ihnen findet am kommenden Sonntag, 29. März, der Elefantentag statt – mit zahlreichen Extra-Angeboten rund um Kölns größten Familienverbund. Das Programm umfasst Info-Stationen, Mitmach-Aktionen und Sonder-Führungen.

Info-Stationen:

So groß?! – Station zu Anatomie der Elefanten mit beeindruckendem Anschauungsmaterial

Wie funktioniert das? – Station zur Haltung der Kölner Elefanten. Wie leben Elefanten zusammen? Wie kann man einen Elefanten medizinisch behandeln, wo und wie wird gefüttert?

Elefantenschutz XXL: Der Zoo stellt seine Elefantenprojekte in Sri Lanka und Myanmar vor

Zum Mitmachen:

So ein Scheiß?! – Wie viel frisst ein Elefant und wie viel kommt hinten wieder raus? Und was kann man mit Elefantendung alles machen? Hier können Kids Papier aus Elefantendung herstellen

Schminkstation: Lasst Euch wie ein Elefant oder ein Lieblingstier Eurer Wahl schminken.

Bastelstation: Macht Euren eigenen Elefanten-Button zum Anstecken oder Verschenken

Stündliche Kurz-Führungen rund um den Elefantenpark (kostenfrei):

Unsere Elefantenherde und ihr Sozialverband werden vorgestellt. Wie funktioniert die Haltung im geschützten Kontakt. Was fressen Elefanten und wie kann man sie im Zoo gut beschäftigen?

Erlöse aus dem Elefantentag fließen in die Elefantenschutzprojekte des Zoos. Diese Projekte sind wichtig, denn Asiatische Elefanten sind in der Wildnis stark bedroht. In ihren Ursprungsländern stehen sie massiv unter Druck. Grund sind Lebensraumzerstörung und Wilderei durch die Jagd auf ihr Elfenbein. Der Kölner Zoo unterstützt im Rahmen seines Artenschutz-Engagements verschiedene Projekte, die dem Erhalt dieser Tiere dienen: so z.B. das „Elephant Transit Home“ in Sri Lanka, einer Auffang- und Wiederauswilderungsstation für von Wilderern verletzte Elefanten.

Wer für den Elefantenschutz spenden will, hat hier die Möglichkeit: koelnerzoo.de/spenden/artenschutz/elefantenschutz-in-sri-lanka

Wenn T-Rex Argentinosaurus trifft

Im XXL-Format geht es bei der Dinoworld-Sonderschau im Zoo weiter, die aus der Winterruhe erwacht ist. Die 24 XXL-Figuren stehen an verschieden Punkten im Zoo und begeistern seit der Eröffnung der Schau 2024 die Gäste. Highlight ist der 15 Meter hohe und 35 Meter lange Argentinosaurus. Er steht auf der Wiese in der Mitte des Zoos am Alten Nashornhaus. In seinen Dimensionen ebenso imposant ist der 3,5 Meter hohe und 12 Meter lange Tyrannosaurus Rex – eindrucksvoll in Szene gesetzt auf dem großen Zoo-Weiher. Seine Riesen-Fleischfresser-Zähne zeigt der Velociraptor vis a vis des Pavianfelsens. Der 7 Meter lange Hypselosaurus am Gehege der Pelikane, der 8 Meter umfassende Europasaurus am Haupteingang oder der 10 Meter lange Triceratops inklusive Jungtier in Nähe der Tapir-Außenanlage sorgen ebenfalls für große Augen bei großen und kleinen Zoo-Gästen.

Weiteres Highlight und echter Hingucker unter den Dinoworld-Angeboten im Zoo ist das „Dino VR Erlebnis“ der VR-Experten von „TimeRide“. Gäste gehen dabei im Alten Nashornhaus auf eine rund 10-minütige Virtual Reality-Zeitreise in die ferne Vergangenheit. Die Expedition führt mittels VR-Brille viele Millionen Jahre vor unsere Zeit mitten unter die Dinosaurier. Die Virtual Reality-Experience begleitet den Siegeszug der Dinos auf dem Land, in der Luft und im Wasser – bis zum Ende ihrer Vorherrschaft vor ca. 66 Millionen Jahren. Erzähler dieser packenden Zeitreise ist der Kölner Erfolgsautor Frank Schätzing. Der Kölner Zoo ist immer einen Besuch wert. In diesem Frühjahr aber noch ein bisschen mehr …

INFO Wer das Sonder-Dino-Ticket bucht, erhält Eintritt für Zoo und Aquarium inkl. Dinoworld-Exponaten – und sichert sich zusätzlich das VR Erlebnis und das große Panini-Sonderheft zum Kölner Zoo.