Es weihnachtet am Rhein

Bereits zum elften Mal heißt es „volle Kraft voraus“ für den Weihnachtsmarkt am Wasser – Kölle ahoi für Groß und Klein! Modern und maritim präsentiert sich der Hafen-Weihnachtsmarkt vor schöner Kulisse direkt am Rhein mit 70 Ständen in weißen Pagodenzelten, die an Schiffsegel erinnern. Hochwertige Ware, Design und Kunsthandwerk, Programm und Kulinarisches aus aller Welt, leckerer Glühwein an dem großen Dreimaster-Holzschiff – eine Atmosphäre, die auch den Kölnern Spaß macht, hier trifft man sich.

In den Markt wird dieses Jahr wieder als weiteres Highlight ein Riesenrad mit beindruckenden 48m Höhe integriert - mit unvergleichbarem Blick über ganz Köln, den Dom mit Rhein und natürlich den Lichtern des Hafen-Weihnachtsmarktes. Ein vielseitiges Kultur- und Unterhaltungsprogramm, vom Shanty bis zum klassischen Weihnachtslied, unterstreicht zum einen die lebhafte Hafenatmosphäre und zum anderen die weihnachtliche Stimmung.

Im Anschluss an den Weihnachtsmarkt folgt an gleicher Stelle ab dem 26.12. ein Neujahrsmarkt mit Essen & Trinken am Riesenrad bis 8.1.2023. Ein schönes Ziel für einen Spaziergang am Rhein oder einen Ausflug mit der Familie, Freunden oder Verwandten.

Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt, 18.11.-23.12., tägl. 11-22h, Händler bis 21h, (Totensonntag erst ab 18h geöffnet), Am Schokoladenmuseum 1a, Eintritt frei

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!