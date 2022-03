Eschweiler Music Festival 2022

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Eschweiler Marktplatz mit der Freilichtbühne an St. Peter Paul zwischen dem 13. und 17. Juli wieder in ein großes Konzertareal. Menschen aus der ganzen Region zieht es nach Eschweiler, um gemeinsam mit nationalen und internationalen Künstlern zu feiern. Das 30-jährige Jubiläum des EMF gibt ihnen dieses Jahr einen ganz besonderen Anlass dazu. Von Klassik über Pop, bis hin zu Rock – beim EMF 2022 ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Mit seiner Open Air Tour 2022 eröffnet Mark Forster das EMF 2022 am 13. Juli. Forsters aktuelles Studioalbum heißt „Musketiere“. Ausgezeichnet durch starke persönliche Songs und einen ungewohnt privaten Blick in sein Leben, ist sein neues, fünftes Studioalbum eine wahrhaftige Geschichte. Dabei bleibt Forster seiner musikalischen Vielfalt treu und schreibt in 12 Kapiteln eine Liebeserklärung an die Musik und das Leben.

Mit Dirigent Professor Hans-Friedrich Härle, Tenor Cristian Lanza und weiteren Solisten tritt die italienische Operngala am 14. Juli auf der Freilichtbühne in Eschweiler auf. Dabei begeistern sie mit Arien italienischer Maestri wie Giacomo Puccini, Guiseppe Verdi und Gioachino Rossini.

× Erweitern M. Vaccaro Die italienische Operngala

Fast so als ob Freddie Mercury leibhaftig auf der Bühne stände, performen Harry Rose und die Q-Revival Band God Save The Queen die Hits der britischen Mega-Rocker Queen. In Eschweiler treten sie am 15. Juli auf und bieten zwei Stunden geballte LivePower mit Queen Klassikern wie „We Will Rock You“ und „Bohemian Rhapsody“. Die britische Jazz-Funk-Band Level 42 macht in diesem Jahr am 16. Juli in Eschweiler halt. Nachdem sie schon kurz nach ihrer Gründung im Jahr 1979 ihren Durchbruch in England hatten, begeisterten sie schnell mit Hits wie „Lessons in Love“ und „Something About You“ auch die Menschen weltweit.

× Erweitern Maris Rietrums Q-Revival Band God Save The Queen

Die dreizehn-köpfige Brasspop-Band Querbeat lebt mit Herzblut für die Live-Musik. Erstmals wurde die Bonner Band durch den Kölner Karneval bekannt Seit 2017 tritt sie allerdings auch im Ausland auf. Ihr neustes Album „Randale & Hurra“ landete in den Charts unter den Top 10-Alben. Querbeat rockt als krönender Abschluss des EMF 2022 am 17. Juli die Freilichtbühne auf dem Eschweiler Marktplatz.

Tickets für alle Konzerte gibt es an allen bekannten Ticket-Vorverkaufsstellen und online unter: www.emf-eschweiler.de/tickets

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!