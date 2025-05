Die Sparkasse KölnBonn ist in Frankfurt als erste Sparkasse überhaupt mit dem ESG Transformation Award 2025 ausgezeichnet worden. Der Preis wurde in fünf Kategorien verliehen. Die drittgrößte Sparkasse Deutschlands erhielt die Auszeichnung für ihren ersten Platz in der Kategorie "Transformationsfinanzierung". Der unabhängigen Jury für den bundesweit ausgeschriebenen Preis gehörten führende Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten aus Wissenschaft und Praxis an. In den vier weiteren Kategorien waren die Preisträger Commerzbank, Allianz Global Investors, Zurich Resilience Solutions und POGEBIX.

Vorstandsvorsitzender Ulrich Voigt freut sich über diesen einzigartigen Erfolg: "Diese bundesweite Prämierung bestärkt uns einmal mehr, auf dem richtigen Weg für mehr Nachhaltigkeit unterwegs zu sein. Wir begreifen Nachhaltigkeit nicht als schnelllebigen Trend, sondern er ist integraler Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Die Auszeichnung ist Ergebnis einer echten Teamleistung – nicht nur in unserem Hause, sondern auch im Sparkassenverbund. Die Einführung des prämierten S-Transformationskredits war für uns ein Pilotprojekt in der Sparkassen Finanzgruppe – unter der Federführung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). Wir sind stolz, von Anfang an bei der Entwicklung mitbeteiligt gewesen zu sein. Mein Dank gilt allen Mitwirkenden an diesem Erfolg. Die Auszeichnung gibt uns Rückenwind und ist gleichzeitig Ansporn für den weiteren Ausbau nachhaltiger Finanzangebote."

Mit dem S-Transformationskredit wendet sich die Sparkasse KölnBonn an alle kleinen und mittleren Unternehmen, die nach einer nachhaltigen Finanzierung suchen. Es gibt mehr als 170 Verwendungszwecke, orientiert an EU-Taxonomie und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs). Firmenkundenvorstand Stephan Ortolf sieht die Auszeichnung als wichtige Bestätigung für das Bestreben seines Hauses, passgenaue Instrumente für die notwendige Transformation bereitzustellen: "Wir wollen Transformation ermöglichen – im Mittelstand, bei kommunalnahen Unternehmen wie auch im Privatkundengeschäft. Die Auszeichnung zeigt, dass wir mit unseren nachhaltigen Finanzangeboten entscheidende Impulse setzen. Unsere rund 160 Sustainable-Finance-Beraterinnen und -Berater machen Nachhaltigkeit im Kundendialog täglich erlebbar. Besonders freut mich, dass wir gemeinsam mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband (RSGV) und der ProEco Rheinland GmbH & Co. KG innovative Projekte erfolgreich unterstützen und vorantreiben konnten. Gleichzeitig stehen wir erst am Anfang unserer gemeinsamen Reise. Wir werden unser Engagement für eine nachhaltige Region und Finanzwirtschaft weiter entschlossen vorantreiben."