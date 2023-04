Was 2013, im Jubiläumsjahr der GAG Immobilien AG, begann, ist mittlerweile ein Dauerbrenner in der Musikszene der Stadt: „Euer Song für Köln“ sucht seitdem alle zwei Jahre talentierte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, die mit einem neuen Song das Lebensgefühl in Köln zum Ausdruck bringen. Bei der jüngsten Auflage des Wettbewerbs 2021 gelang das dem Sänger Fabi mit seiner Ballade „Aanjekumme“ am besten. Aber auch Miljö, Fiasko, der Sänger Mr. Tottler und die Band Wat ess!? konnten den Wettbewerb bereits gewinnen.

Bis einschließlich Freitag, 26. Mai, haben Solisten, Duos, Bands oder Chöre die Möglichkeit, ihren Beitrag kostenlos einzureichen. Alles kann – Köln muss, das ist die Hauptvoraussetzung, um am Wettbewerb teilzunehmen. Neben diesem Köln-Bezug darf der Song noch bei keinem anderen Wettbewerb ins Rennen gegangen sein, und die Künstlerinnen und Künstler dürfen noch bei keiner Agentur unter Vertrag stehen. Ansonsten ist alles möglich: Egal ob Pop, Rock, Chanson, Punk, Soul, Rap oder Elektro – es muss sich gut anhören und es muss um Köln gehen.

Eine hochkarätig besetzte Jury wählt anschließend aus den eingereichten Beiträgen zehn Titel aus, die im Finale um den Sieg und die Preisgelder wetteifern. Der Siegersong wird mit 5.000 Euro prämiert, der zweit- und drittplatzierte Song erhalten 2.500 bzw. 1.000 Euro.

Höhepunkt des Wettbewerbs ist das große Finale am Donnerstag, 19. Oktober 2023, im Kölner Gloria Theater, wenn die Finalisten ihre Songs live vor Publikum präsentieren. Am Ende entscheiden die Stimmen von Jury, Publikum und aus dem Online-Voting darüber, wer „Euer Song für Köln“ 2023 wird.

Alle Infos zur Teilnahme und zu den bisherigen Wettbewerben unter www.euer-song-fuer-koeln.de.

