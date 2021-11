Nächste gute Nachricht für die Organisation der FIBA EuroBasket 2022: Für die Zeit der Gruppenphase vom 1. – 7. September 2022 in der Kölner LANXESS arena wurde eine Kooperation mit den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) geschlossen. Danach gilt jede Eintrittskarte für die Spiele der EuroBasket in Köln als Fahrtberechtigung für die relevanten ÖPNV-Verkehrsmittel (Busse, Stadtbahnen, Nahverkehrszüge) im gesamten VRS-Gebiet. Neben allen Ticketinhabern reisen auch akkreditierte Personengruppen im gesamten VRS-Gebiet kostenfrei zu den Spielen der FIBA EuroBasket 2022 in Köln. So können sowohl die akkreditierten Pressevertreter als auch alle Volunteers auf diesen Service zurückgreifen.

Das freut die KVB-Vorstandsvorsitzende Stefanie Haaks ungemein: „Wir freuen uns riesig, dass der Deutsche Basketball Bund mit uns eine Tarifkooperation abgeschlossen hat und damit allen Basketball-Fans eine bequeme und umweltfreundliche Anreise zu den hoffentlich sehr spannenden Spielen der Basketball-Europameisterschaft in Köln ermöglicht.“

Auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker findet positive Worte für die Kooperation: „Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ganz Köln freut sich auf die FIBA EuroBasket 2022. Das zeigt sich unter anderem in der Kooperation zwischen dem Deutschen Basketball Bund und den Kölner Verkehrs-Betrieben sowie dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Jedes Ticket ist gleichzeitig Fahrausweis für die An- und Abreise zum großen Basketball-Event. Das ist toll für die Fans – und befördert gleichzeitig unsere Klimaschutzbemühungen.“

Die Fahrtberechtigung beschränkt sich auf die An- und Abreise zum bzw. vom Event (Anfahrt: Frühestens vier Stunden vor Veranstaltungsbeginn, Rückfahrt: bis Betriebsschluss - 3:00 Uhr des Folgetages). Sie ist nur an den jeweiligen Spieltagen gültig. Für Session und Day Tickets bedeutet das eine Gültigkeit an einem, für Team und Venue Tickets eine Gültigkeit an fünf Tagen. Dies gilt für alle Tickets der Spiele in Köln und somit auch für die Eintrittskarten, die vor der Kooperation erworben wurden und dementsprechend das VRS-Logo noch nicht enthalten.

„Die Kooperation hat viele Vorteile. Die Fans haben eine bequemere und einfachere Anreise zu den Spielen, durch die Reduzierung des Straßenverkehrs wird die Umwelt entlastet und schließlich kommt es zu einer Entspannung der Parkplatzsituation, vor allem in den angrenzenden Wohngebieten”, ist auch Wolfgang Brenscheidt, Event Director FIBA EuroBasket 2022, sehr zufrieden mit der Kooperation.

FIBA EuroBasket 2022, 01.-07.09.2022, LANXESS arena, Ticket-VVK ab sofort, weitere Infos unter: www.lanxess-arena.de

