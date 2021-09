EuroBasket 2022: One Year To Go!

Genau ein Jahr vor Beginn der FIBA EuroBasket 2022 mit einer Vorrunde in Köln sowie der Finalrunde in Berlin (1. – 18. September 2022) gehen heute die begehrten Day Tickets in den Verkauf und erweitern das bisherige Ticketangebot für das Basketball-Highlight des Jahres.

„Ihr wollt uns gegen Luka Doncic, Rudy Gobert, Domantas Sabonis und viele weitere europäische Superstars spielen sehen? Uns anfeuern und unterstützen? Dann holt euch jetzt die Day Tickets für die EuroBasket 2022 in Köln und Berlin. Wir zählen auf Euch!“ sagt Maodo Lo, Topscorer der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der ALBA-Spieler freut sich auf die EM im eigenen Land und weiß, dass die ab sofort verfügbaren „Day Tickets“ die beste Option sind, in einem Jahr dabei zu sein.

Die „Day Tickets (Tageskarten)“ berechtigen zum Besuch aller Spiele an einem Spieltag. Das sind an jedem der fünf Vorrundenspieltage in Köln je drei Begegnungen mit je einem Heimauftritt der deutschen Nationalmannschaft! In Berlin sind dann je vier Spiele im Achtelfinale, je zwei Spiele im Viertelfinale sowie je zwei Spiele an Halbfinal- und Finaltag im Day Ticket inkludiert.

Wichtig: Die „Day Tickets“ stellen das günstigste Ticketangebot für das Finale in Berlin dar, da es für das Finalspiel keine Session Tickets, die bei ausreichender Verfügbarkeit im Frühjahr 2022 freigeschaltet werden, geben wird. Man kann also nur Tickets für das Finale und für das Spiel um Platz drei zusammen kaufen, keines der Spiele einzeln.

× Erweitern Veranstalter

„Wir freuen uns über die große Nachfrage der bisher erhältlichen Ticketpakete. Mit den ‚Day Tickets‘, die von den Basketballfans zuletzt immer wieder angefragt wurden, kommen nun weitere sehr attraktive Tickets in den Verkauf. Die besten Plätze für die FIBA EuroBasket 2022 sind sehr begehrt. Wer zum Beispiel das günstigste Ticketangebot für das Finale nutzen möchten, der sollte jetzt schnell zuschlagen. Die Fans dürfen sich auf Weltklasse-Basketball mit zahlreichen NBA-Stars wie Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic oder Dennis Schröder freuen“, so Wolfgang Brenscheidt, Event Director FIBA EuroBasket 2022.

Die „Day Tickets“ – sowohl für Köln als auch für Berlin – sind ab 49 € erhältlich und bieten gegenüber den erst im kommenden Jahr verfügbaren Session Tickets einen Preisvorteil von rund 10 Prozent. Erhältlich sind die Day Tickets, wie alle bereits im Verkauf befindlichen „Venue Tickets“, „Team Tickets“ sowie „Final Weekend Ticket“, im Ticket-Shop unter eurobasket.basketball.

