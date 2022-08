Europapremiere im Gaffel am Dom

Europapremiere für den 1. FC Köln. Der Effzeh muss sich am Donnerstag in den Play-offs für die Gruppenphase der Europa Conference League qualifizieren. Gegner ist der ungarische Erstligist Fehérvár FC aus Ungarn. Das Hinspiel wird im RheinEnergieSTADION angepfiffen. Eine Woche später tritt das Team von Trainer Steffen Baumgart in Székesfehérvár, 60 km südwestlich der ungarischen Hauptstadt Budapest, an. Beide Spiele überträgt das Gaffel am Dom. Die Partien werden live auf Flachbildschirmen und auf Großleinwand gezeigt.

Anstoß ist am Donnerstag, den 18. August um 20.30 Uhr. Das Rückspiel beginnt am 25. August in Ungarn um 19 Uhr. Auch die Bundesliga-Partien des 1. FC Köln zeigt das Gaffel am Dom live. Wenn der Effzeh spielfrei hat, werden die Konferenzen der 1. Bundesliga in der Schwemme und im Stehtischbereich übertragen.

