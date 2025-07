Exploradom kommt nach Köln

Das Kapitel Odysseum in Köln-Kalk endet – aber die Geschichte geht weiter: Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages für das Objekt "Mercedes-Allee 1" in Köln-Ehrenfeld in der vergangenen Woche ist es nun offiziell – die EDUTAIN AG übernimmt den Standort in Ehrenfeld und wird dort ab April 2026 eine neue zukunftsweisende Erlebnis- und Lernwelt eröffnen: den Exploradom.

Wo bisher Autos verkauft wurden, entsteht jetzt Deutschlands erstes Family Entertainment Center (FEC) – ein Ort, an dem Entdecken, Lernen, Arbeiten und Spielen in einem inspirierenden Zusammenspiel gedacht werden.

Bildung, Erlebnis und Vereinbarkeit – an einem Ort

Der Exploradom erzählt die Geschichte der 12 Highlights aus dem Odysseum weiter und der eine oder andere treue Begleiter wird wieder mit einziehen. Das Abenteuermuseum vereint pädagogisch wertvolle Ausstellungsmodule, digitale Lernstationen, Bewegungserlebnisse und Rollenspielwelten mit einem modernen Co-Working-Konzept für Familien. Auch die MINT-Affinität aus dem Odysseum wird man wieder finden. Während Kinder in eine Welt aus Experimenten, Abenteuern und Workshops eintauchen, finden Eltern, Großeltern und andere Begleitpersonen vielfältige Angebote zum Mitmachen, Lernen oder produktiven Arbeiten – ob im Co-Working-Bereich, bei interaktiven Stationen oder als aktive Teilnehmende im gemeinsamen Entdecken. Möglich wird das durch Jahres- und Unternehmensmitgliedschaften, die Betreuungskontingente, Meetingräume, Loungezugang und viele weitere Vorteile enthalten.

Stadtentwicklung durch neue Impulse

Mit dem Abschluss des Mietvertrages geht es nicht nur um einen neuen Ort für Bildung und Freizeit – sondern um einen neuen Impuls für die Stadtentwicklung in Köln-Ehrenfeld. Die bisherige Retail- und Gewerbe-Struktur einer anderen Zeit wird transformiert in einen offenen, lebendigen Ort für das ganze Quartier – mit Strahlkraft weit über Köln hinaus.

„Wir machen aus einer ehemaligen Verkaufsfläche einen Ort, der Menschen verbindet – mit Raum für Bildung, Erlebnisse, Austausch und Lebensqualität. Der Exploradom wird ein Treffpunkt für das Quartier und ein Leuchtturm für modernes Family Entertainment mit Haltung“, so Stefanie Ziegler, CXOO (Chief Experience and Operations Officer) der EDUTAIN AG und verantwortlich für den Bereich Experience.

Gesellschaftliche Relevanz im Fokus

Gerade in Zeiten wachsender Anforderungen an Eltern, Schulen und Kinderbetreuung will der Exploradom mehr sein als ein Freizeitort. Das Konzept schafft Raum für Vereinbarkeit, Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe – ganzjährig, generationsübergreifend und quartiersvernetzt.

„Wir bauen einen Ort, der Wissen mit Spaß und Bewegung vermittelt. Wie auch das Odysseum bislang, wird der Exploradom ein Ort, an dem Kinder sich ausprobieren, Familien auftanken und Unternehmen Verantwortung übernehmen können.“, sagt Janine Jaensch, Vorstand der EDUTAIN AG.

Unternehmen als Partner der Zukunft

Der Exploradom wird gemeinsam mit starken Partnern gestaltet: Unternehmen können sich nicht nur mit eigenen Exponaten und Lernstationen beteiligen, sondern auch Unternehmensmitgliedschaften erwerben – inklusive Sichtbarkeit vor Ort, Nutzungsmöglichkeiten für Mitarbeitende und gezieltem Engagement für Bildungszugang.

Eröffnung im April 2026

Die Konzeption ist bereits seit einiger Zeit in vollem Gange. Die Umbauarbeiten starten im Januar 2026. Auf über 30.000 m² entsteht eine neue Erlebniswelt – im Herzen von Köln, offen für alle.

Über die EDUTAIN AG

Die EDUTAIN AG steht für eine neue Generation von Bildungs- und Erlebnisorten – mit Wurzeln, die tief reichen: Seit über 20 Jahren entwickeln und betreiben wir Formate, die Bildung mit Begeisterung verbinden. Was als Andreas Waschk Consulting begann und 2006 in die Gründung der AWC AG mündete, ist heute ein dynamisches Unternehmen an der Schnittstelle von Wissen, Raum und Erlebnis.

Als Teil der Explorado Group verfügen wir über umfassende Erfahrung in der Entwicklung, Umsetzung und dem Betrieb interaktiver Lern- und Freizeitformate – darunter das überregional bekannte Odysseum in Köln, das als „Erlebnishaus des Wissens“ Maßstäbe setzte. Mit Marken wie Explorado, dem Museum mit der Maus, Die drei Fragezeichen und Dinosaurs in the Wild zeigen wir, was möglich ist, wenn Wissensvermittlung und Entertainment konsequent zusammengedacht werden – professionell, privatwirtschaftlich und mit dem Nutzer im Fokus.