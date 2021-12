Fahrplanwechsel plus neuer Look

Der Fahrplanwechsel der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am Sonntag, 12. Dezember, bringt vor allem im südlichen Abschnitt der Stadtbahn-Linie 16 eine Verstärkung des Angebotes und im Westen Kölns die Weiterentwicklung des Angebotes im Busbetrieb. Zudem werden auf einigen Linien die Fahrpläne geringfügig angepasst, so dass sich andere Abfahrtzeiten an den Haltestellen ergeben. Auch gibt es Veränderungen im Angebot mit TaxiBussen. Und nicht zuletzt werden mehrere Haltestellen umbenannt, um ihre Standorte besser identifizieren zu können.

Mehr Fahrten auf der Stadtbahn-Linie 16

Im Stadtbahnbetrieb fahren die Bahnen auf der Linie 16 samstags ab ca. 9 Uhr im 10-Minuten-Takt auch zwischen Sürth und Wesseling. Bisher fahren die Bahnen samstags nur auf Kölner Stadtgebiet in diesem Takt. Weiter südlich, zwischen Wesseling und Bonn, wird der Takt vom 30-Minuten Takt auf den 20-Minuten-Takt verdichtet. Zudem werden auf den Stadtbahn-Linien 15 und 18 die Fahrpläne, wenn auch nur geringfügig, angepasst.

Neuer Liniennetzplan Stadtbahn

Mit dem Fahrplanwechsel 2021 veröffentlicht die KVB auch einen neuen Liniennetzplan für den Bereich Stadtbahn. Der neue, konzentrisch aufgebaute Liniennetzplan stammt von Benedikt Schmitz, der sich 2018 für seine Bachelorarbeit an der Köln International School of Design mit dem „Informationsdesign“ der KVB beschäftigte. Im Ergebnis entwarf der Grafiker einen runden Liniennetzplan, der Fahrgästen leichter Orientierung geben kann und in dem sich die Geografie Kölns gut erkennen lässt. Die KVB zeigte sich offen für den neuen Gestaltungsansatz. In Zusammenarbeit mit dem Grafiker wurde der runde Liniennetzplan im Plakatformat an der Haltestelle „Ebertplatz“ präsentiert, die Kölnerinnen und Kölner wurden um Reaktionen gebeten. Deren 2.000 Rückmeldungen wurden anschließend durch die KVB bewertet, die den neuen Liniennetzplan nun an allen Stadtbahn-Haltestellen in Köln aushängt.

