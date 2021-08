Farbe bekennen und Pride-Flaggen schwingen

Schon seit über zehn besteht die Partnerschaft zwischen dem Hard Rock Cafe und der Aidshilfe Köln. Unzählige gemeinsame Aktionen gab es seitdem und auch in diesem Jahr hat sich das Hard Rock Cafe etwas einfallen lassen: 500 Flaggen in unterschiedlichen Designs – darunter natürlich auch der beliebte Regenbogen-Klassiker – können im Restaurant am Heumarkt für eine Spende von mindestens 2,- Euro erstanden werden. Die Summe kommt zu 100 Prozent der Aidshilfe Köln zugute. Der vielfältig engagierte Verein setzt sich seit 1985 für Menschen mit HIV und Aids ein und setzt sich aktiv für den Abbau von Vorurteilen, Diskriminierung sowie ein vorurteilsfreies Miteinander ein.

Marcella Rockefeller, Laila Licious und Kimberly Kiss mit an Board

Drei von Kölns bekanntesten Dragqueens konnte das Hard Rock Cafe für den Happy Pride Month und die Unterstützung seiner Spendenaktion gewinnen: Marcella Rockefeller, Laila Licious und Kimberly Kiss. Die schillernden Persönlichkeiten schwingen auch auf ihren gut besuchten Social Media-Accounts die bunte Flaggenkollektion und zeigen so, dass sie voll und ganz hinter der Sache stehen. Noch bis zum 3. September ist Happy Pride Month und es gibt weitere Angebote im Shop am Heumarkt. So zum Beispiel die stylischen T-Shirts mit Freddy Mercury, die wirklich jede*n zu einem echten Rockstar machen. Und als kleines Extra gibt es zum Kauf eines Pride-Artikels eine kostenlose Pride Hard Rock Cinch Bag dazu.

Weitere Infos unter: www.hardrockcafe.com

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!