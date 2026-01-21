Mit der Fassnacht bringen die Altstädter Köln 1922 eV ein völlig neues Sitzungsformat auf die karnevalistische Bühne. Am 31. Januar 2026 feiert das neue Partyformat Premiere in der Live Music Hall – laut, nahbar und konsequent auf Mitmachen ausgelegt. Der Name ist Programm: Kölschfässer im Saal sind selbstverständlich.

Für die musikalische Untermalung sorgen die Grüngürtelrosen, Ben Randerath, King Loui und Druckluft.

„Mit der Fassnacht schaffen wir ein Format, das Tradition respektiert und gleichzeitig neue Wege geht. Karneval lebt von Nähe, Gemeinschaft und Emotion – genau das bringen wir hier auf die Bühne“, sagt Dr. Björn Braun, Präsident der Altstädter Köln 1922 eV.

Partner der Fassnacht ist die Privatbrauerei Gaffel. „Kölsch gehört ins Fass, ins Glas und mitten ins Herz. Die Fassnacht verbindet kölsche Tradition mit einem modernen Lebensgefühl – genau das begeistert uns an diesem neuen Format“, so Thomas Deloy, Geschäftsleiter Marketing und PR bei Gaffel.

Durch den Abend führt „Der Schöne Branko“, der als DJ für echte Mitmachmomente sorgt. Die Fassnacht richtet sich besonders an eine junge, kölsche Generation, die gerne gemeinschaftlich feiert.

Wichtiger Hinweis: In der Live Music Hall ist keine Kartenzahlung möglich. Getränke können ausschließlich bar bezahlt werden.

Fassnacht, 31.01., 18h, Live Music Hall, Lichtstr. 30, Köln, altstaedter.jeckplan.de