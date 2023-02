„Fastelovend Zesamme“

Die Spielgemeinschaft „Cäcilia Wolkenburg“ schenkt mit dem aktuellen Stück dem organisierten Karneval und allen Jubiläumsgesellschaften ein Divertissementchen zum 200. Geburtstag und feiert diese ganz besondere Session auf Zillche-Art: Nach historischen Vorlagen, aber mit viel Phantasie, Musik und viel kölschem Herz. Natürlich ist in einem Zillchen historisch nicht alles ganz so exakt wie es angeblich gewesen sein soll. Auch wenn 1823 die Teilnahme am ersten Rosenmontagszug nur für Vermögende erschwinglich war, so darf das „Zillche“ – seiner Zeit voraus - den Traum von einem besseren Miteinander träumen, in dem die großen Traditionsvereine und das Festkomitee zusammen an einem Fastelovend für alle arbeiten.

In schneller Szenenfolge werden rauschende Bilder, große Chöre, phantasievolle Kostüme und witzige Situationen die Geschehnisse rund um den ersten Rosenmontagszug wiedergeben. Mit dem Besten aus Oper, Musical, Pop und Rock, Klassik und kölschen Tönen wird das Divertissementchen eine Antwort auf die heute omnipräsente Frage finden: Warum feiern wir den Karneval und warum ist er am schönsten so, wie wir ihn gern erleben: auf der Straße, mit Musik, Pappnas und viel Hätz, wo mer nit allein un nur für sich fiert? Die Antwort: Fastelovend es nur schön, met all zesamme!

Programmtipp: Sa. 18.02., 11-12:30h im WDR-Fernsehen

