Fastelovends-Classic 2025 am 24.08.25

Am Sonntag, den 24. August 2025 starten die Altstädter Köln 1922 eV und die Kölner Narren-Zunft von 1880 e.V. gemeinsam mit 100 historischen Fahrzeugen zur Fastelovends-Classic 2025 – einer Rallye der besonderen Art.
×
Foto: Veranstalter
Mit dabei: 25 Karnevalsgesellschaften, jede Menge kölsches Herzblut und zwei starke Spendenaktionen.
Die Stationen im Überblick:
- Start: 10:00 Uhr | Rheinauhafen Köln
- Mittagsrast: ca. 13:00 Uhr | Marktplatz Ahrweiler
- Ziel & Siegerehrung: ab ca. 18:30 Uhr | Galopprennbahn Köln-Weidenpesch
- Fahrzeuge: u. a. ein Ford Model A Speedster (Baujahr 1930) und ein DKW F2-700 (Baujahr 1935), sowie viele weitere historische Baujahre
- Streckenlänge: ca. 140 km
- Teilnehmende Teams: 100
- Jecke Unterstützung: 25 Karnevalsgesellschaften
Neben dem karnevalistischen Fahrspaß steht der gute Zweck im Vordergrund: Mindestens 1.111 Euro gehen jeweils an die „Mittleren Funken“ der Ahrweiler Karnevals-Gesellschaft 1863 e.V. sowie an das „Team Dori“ der Stiftung Ahrtal – stAHRk vereint.