Fastelovends-Classic 2025 am 24.08.25

Am Sonntag, den 24. August 2025 starten die Altstädter Köln 1922 eV und die Kölner Narren-Zunft von 1880 e.V. gemeinsam mit 100 historischen Fahrzeugen zur Fastelovends-Classic 2025 – einer Rallye der besonderen Art.

× Erweitern Foto: Veranstalter

Mit dabei: 25 Karnevalsgesellschaften, jede Menge kölsches Herzblut und zwei starke Spendenaktionen.

Die Stationen im Überblick:

Start: 10:00 Uhr | Rheinauhafen Köln

Mittagsrast: ca. 13:00 Uhr | Marktplatz Ahrweiler

Ziel & Siegerehrung: ab ca. 18:30 Uhr | Galopprennbahn Köln-Weidenpesch

Fahrzeuge: u. a. ein Ford Model A Speedster (Baujahr 1930) und ein DKW F2-700 (Baujahr 1935), sowie viele weitere historische Baujahre

Streckenlänge: ca. 140 km

Teilnehmende Teams: 100

Jecke Unterstützung: 25 Karnevalsgesellschaften

Neben dem karnevalistischen Fahrspaß steht der gute Zweck im Vordergrund: Mindestens 1.111 Euro gehen jeweils an die „Mittleren Funken“ der Ahrweiler Karnevals-Gesellschaft 1863 e.V. sowie an das „Team Dori“ der Stiftung Ahrtal – stAHRk vereint.