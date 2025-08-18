92d03b90-7cd1-4f10-b71c-169378d92e44.JPG

Foto: Veranstalter

Fastelovends-Classic 2025 am 24.08.25

Oldtimer, Brauchtum und ein starkes Zeichen für den guten Zweck

Am Sonntag, den 24. August 2025 starten die Altstädter Köln 1922 eV und die Kölner Narren-Zunft von 1880 e.V. gemeinsam mit 100 historischen Fahrzeugen zur Fastelovends-Classic 2025 – einer Rallye der besonderen Art. 

Mit dabei: 25 Karnevalsgesellschaften, jede Menge kölsches Herzblut und zwei starke Spendenaktionen.

Die Stationen im Überblick:

  • Start: 10:00 Uhr | Rheinauhafen Köln
  • Mittagsrast: ca. 13:00 Uhr | Marktplatz Ahrweiler
  • Ziel & Siegerehrung: ab ca. 18:30 Uhr | Galopprennbahn Köln-Weidenpesch
  • Fahrzeuge: u. a. ein Ford Model A Speedster (Baujahr 1930) und ein DKW F2-700 (Baujahr 1935), sowie viele weitere historische Baujahre
  • Streckenlänge: ca. 140 km
  • Teilnehmende Teams: 100
  • Jecke Unterstützung: 25 Karnevalsgesellschaften

Neben dem karnevalistischen Fahrspaß steht der gute Zweck im Vordergrund: Mindestens 1.111 Euro gehen jeweils an die „Mittleren Funken“ der Ahrweiler Karnevals-Gesellschaft 1863 e.V. sowie an das „Team Dori“ der Stiftung Ahrtal – stAHRk vereint.