Feierliche Rektorats-Amtsübergabe an der HfMT Köln

Ab dem 01. Oktober 2025 hat die Hochschule für Musik und Tanz Köln eine neue Hochschulleitung. Nach einer erfolgreichen Amtszeit als Rektor übergibt Prof. Tilmann Claus das Amt an Prof. Andrea Raabe.

Im Rahmen eines Termins im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NordrheinWestfalen überreichte Ministerin Ina Brandes Prof. Claus die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand. Die Ministerin dankte Prof. Tilmann Claus für seine engagierte und prägende Arbeit als Rektor der Hochschule für Musik und Tanz Köln und betonte, dass er sich stets mit besonderer Energie und Gestaltungskraft engagiert und mit Leidenschaft für die Hochschule, für die Studierenden und für die Lehrenden eingesetzt habe.

Gleichzeitig nahm Prof. Raabe ihre Ernennungsurkunde als neue Rektorin entgegen. Die Amtsübergabe erfolgt, ebenfalls im Beisein der Ministerin Ina Brandes und weiteren Gästen aus Politik, Kultur und Wissenschaft, in einer feierlichen Veranstaltung am 30. September 2025 um 15.30 Uhr im Konzertsaal der HfMT Köln. Die neue Rektorin der Hochschule für Musik und Tanz Köln Andrea Raabe übernimmt die Leitung in einer Zeit zentraler Herausforderungen. So gilt es, den Prozess der Öffnung der Hochschule weiterzuführen und ihren künstlerischen wie bildungspolitischen Auftrag zukunftsfähig zu gestalten, digitale und interdisziplinäre Lehrformate zu integrieren sowie die Fertigstellung des neuen Campus, den Umzug in den Neubau und in ein Interim, während der Sanierung des Haupthauses „Unter Krahnenbäumen“, zu stemmen. Andrea Raabe verfügt über vielfältige Erfahrungen im Hochschulbetrieb. Nach einem Studium der Musiktheaterregie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Hamburg bei Götz Friedrich und zahlreichen Regiearbeiten u.a. an der Nationale Reisopera Enschede oder am Staatstheater Nürnberg, an dem sie als Oberspielleiterin engagiert war, übernahm sie im Jahr 2002 eine Professur für die Szenische Leitung des Instituts für MusikTheater an der Hochschule für Musik Karlsruhe und im darauffolgenden Jahr die Leitung des Instituts für MusikTheater. Mit den Studierenden der Studiengänge Bachelor und Master Operngesang erarbeitete sie als Regisseurin mehr als 30 Operninszenierungen. 2014 erweiterte sie die Ausbildung am Institut für Musik-Theater und etablierte den Studiengang Musik Theater-Regie und bildete neben OpernsängerInnen auch Musiktheater RegisseurInnen aus.

Seit 2005 engagierte sie sich als Leiterin des PreCollege der Hochschule für Musik Karlsruhe auch für die Förderung des künstlerischen Nachwuchses und begleitet seit vielen Jahren junge Talente auf ihrem Weg zur künstlerischen und persönlichen Entwicklung. Von 2005 bis 2019 übernahm sie als Prorektorin Verantwortung in der akademischen Selbstverwaltung und in der Hochschulleitung der Hochschule für Musik Karlsruhe