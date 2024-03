Noch immer sind Frauen finanziell schlechter gestellt als Männer. Laut Statistischem Bun-desamt haben sie 2023 pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient als Män-ner. Hinzu kommt, dass Frauen aufgrund von Sorgearbeit häufiger in Teilzeit arbeiten und berufliche Auszeiten nehmen. Dadurch wird aus dem Gender-Pay-Gap später oft ein Gender-Pension-Gap. Das geringere Budget macht finanzielle Absicherung einerseits herausfordernder, andererseits aber umso notwendiger.

Damit Frauen Finanzwissen aufbauen und Berührungsängste verlieren, bietet die Sparkasse KölnBonn auch in diesem Jahr kostenlose Seminare – von Frauen für Frauen. Aufgrund der hohen Nachfrage geht die Veranstaltungsreihe bereits in die dritte Runde. Kurz nach dem internationalen Weltfrauentag am 8. März startet die neue Staffel, die sich an eine breite Zielgruppe richtet. Die Informationen sind so aufbereitet, dass sie für Einsteigerinnen an-schaulich sind, gleichzeitig auch spannend für finanzerfahrene Frauen.

Hier ein Überblick über die kommenden Veranstaltungen:

12. März 2024, 18 – 19:15 Uhr: Was Frauen wollen – Top-Immobilien statt Luftschlösser, Web-Seminar

20. März 2024, 18 – 19:15 Uhr: Frauenpower auch in der Altersvorsorge, Web-Seminar

26. März 2024, 18 – 19 Uhr: Erben und Vererben – Die größten Irrtümer, die wichtigsten Tipps, Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1, mit anschließendem Imbiss und Get-together

11. April 2024, 18 – 19:15 Uhr: Was Frauen wollen – Sinnvestieren mit Aktienfonds, Web-Seminar

24. April 2024, ab 18 Uhr: Faszination Gold, Heavy Metal – Goldschmiede, Kyffhäuserstraße 36, 50674 Köln

Die kostenlose Anmeldung ist unter dem Link FEMtention please | Sparkasse KölnBonn (sparkasse-koelnbonn.de) möglich. Weil die Nachfrage erfahrungsgemäß hoch ist, empfiehlt es sich, schnell zu sein. Sollten Veranstaltungen bereits ausgebucht sein, können sich Inte-ressierte für eine Folgeveranstaltung vormerken lassen. Schon im Frühherbst sind weitere Seminare geplant.

Die Sparkasse KölnBonn setzt sich bereits seit den 1990er Jahren über die gesetzlichen Re-gelungen hinaus für Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer ein. Seit 1999 konkreti-siert und dokumentiert die Sparkasse ihr Engagement im gesetzlich vorgeschriebenen Gleichstellungsplan, der regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben wird. Der aktuelle Gleichstellungsplan gibt bis zum Jahresende 2025 Ziele und Maßnahmen vor. 2019 hat die Sparkasse mit WOMEN’S NETWORK ein Netzwerk von Frauen für Frauen gegründet. Es bietet auch Veranstaltungen für externe Gäste an. Chancengerechtigkeit ist ein wichtiges Thema im umfassenden Nachhaltigkeitsmanagement der Sparkasse KölnBonn.

