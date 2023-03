Fensterkonzert der Grüngürtelrosen

Innerhalb weniger Staunden war das erste eigene Konzert der Grüngürtelrosen ausverkauft. Für diejenigen, die für die „Nacht der Rosen“ kein Ticket bekommen haben, gibt es jetzt ein kostenloses Fensterkonzert aus der Domstube des Gaffel am Dom. Am 21. März können Passanten mitsingen. Kölns größter Männerchor probt zunächst für das bevorstehende Konzert im Gloria. Ab 21 Uhr gibt es dann eine stimmgewaltige Kostprobe, wenn die 80 Männer aus den Fenstern der Domstube singen. Das Fensterkonzert lässt sich am besten von der gegenüber liegenden Domplatte aus verfolgen.

Gegründet wurden die Grüngürtelrosen 2018 in der Kölschbar im Belgischen Viertel. Das Interesse war riesig, da nämlich nicht ausschlaggebend ist, wie gut jemand singen kann. Voraussetzung ist einzig die Freude am Gesang. Chorleiter Constantin Gold formte die Jungs zu einem stattlichen Chor. Die Grüngürtelrosen traten bereits bei Parookaville auf, dem größten Elektro-Festival in Deutschland. Sie singen regelmäßig bei Jeck im Sunnesching in Köln und Bonn und waren auch bei Loss mer Weihnachtsleeder singe im RheinEnergieSTADION zu Gast.

