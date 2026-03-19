Mit dem FerienTicket NRW die bunte Frühlingszeit entdecken

Die Osterferien rücken näher – Zeit für Frühlingsabenteuer, Osterbräuche und Besuche bei Familie und Freunden. Ob Ostermärkte, erste Ausflüge ins Grüne oder spontane Entdeckungstouren: Mit dem FerienTicket NRW sind Kinder und Jugendliche von sechs bis einschließlich 20 Jahren in den Osterferien für nur 38,60 Euro flexibel mit Bus, Bahn und Zug in ganz Nordrhein-Westfalen mobil.

Das FerienTicket NRW gilt von Samstag, 28. März 2026, bis Sonntag, 12. April 2026. Es ist nicht übertragbar und berechtigt zur Nutzung aller Nahverkehrsmittel in NRW – dazu gehören neben Bussen und Bahnen auch die Nahverkehrszüge (S-Bahn, RegionalBahn und RegionalExpress) in der 2. Klasse. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit.

Das FerienTicket NRW ist erhältlich in den go.Centern – den Kundencentern von go.Rheinland – sowie in den Kundencentern des VRR und in den DB-Reisezentren, an den Ticketautomaten von go.Rheinland, VRR und der Deutschen Bahn (DB) sowie an den Ticketautomaten und in den Verkaufsstellen vieler Verkehrsunternehmen.

Weitere Informationen finden unter FerienTicket NRW.