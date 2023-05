Findungskommission Schauspielintendanz

Die Findungskommission zur Neubesetzung der Schauspielintendanz an den Bühnen Köln hat übereinstimmend entschieden, nach Beendigung des Vertrages des amtierenden Intendanten zunächst auf eine Interimslösung zu setzen. Rafael Sanchez, der bereits seit der Spielzeit 2013/14 am Schauspiel Köln äußerst erfolgreich als Hausregisseur tätig ist, wird die Intendanz für 2024/25 übernehmen.

Die Findungskommission stellte in den vergangenen Wochen in Gesprächen mit möglichen KandidatInnen fest, dass ein nahtloser Übergang angesichts der kurzen Vorlaufzeit nicht realisierbar ist. Der Vertrag des derzeitigen Intendanten Stefan Bachmann wurde im Juli 2021 zunächst um weitere drei Jahre bis zum 31. August 2026 verlängert. Dass er nun das Theater auf eigenen Wunsch vorzeitig verlässt und bereits für die Spielzeit 2024/2025 an das Wiener Burgtheater wechselt, verkündete er Ende Dezember 2022.

Mit der Entscheidung, eine Interimsleitung für die Spielzeit 2024/25 vorzusehen, wird eine Planungssicherheit auch für die MitarbeiterInnen und das Ensemble gewährleistet. Das Verfahren zur Suche einer neuen Intendanz mit Beginn der Spielzeit 2025/2026 läuft intensiv weiter.

Der Auswahlprozess wird durch die Kölner Personalberatung ifp unterstützt. Mitglieder der sechsköpfigen Kommission unter dem Vorsitz von Oberbürgermeisterin Henriette Reker sind die BeraterInnen Karin Beier, Intendantin des Deutschen Schauspielhauses Hamburg, Dr. Kathrin Mädler, Intendantin des Theaters in Oberhausen sowie Vorsitzende der IntendantInnengruppe im Deutschen Bühnenverein, und Ulrich Khuon, Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, sowie Stefan Charles, Beigeordneter für Kunst und Kultur der Stadt Köln, und die Personalvertretung des Dezernates für Kunst und Kultur.

Zurzeit werden weitere Gespräche mit KandidatInnen für eine Intendanz ab 2025/26 geführt mit dem Ziel, den Findungsprozess so zeitnah wie möglich abzuschließen.

