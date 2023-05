Fine Food Days Cologne 2023

Die „Küchenparty“ ist traditionell der Auftakt des Gourmetfestivals. Getreu dem eigenen Motto „Tolle Menschen – verrückte Orte – geniales Essen“ – wird erstmals im Zoo gekocht und zwar in und rund um die frühere Direktorenvilla, die Villa Bodinus. Die Köchinnen und Köche aller teilnehmenden Spitzenrestaurants bieten den Gästen grandiose Kleinigkeiten, die diese von Stand zu Stand flanierend genießen werden. Abgerundet wird das Programm von namhaften Winzern.

Zoo-Vorstand Christopher Landsberg: „Wir freuen uns sehr, hier in unserer exklusiven, 2022 neu eröffneten Eventlocation ‚Villa Bodinus‘ Partner der Fine Food Days zu sein. Hier trifft exotisches Ambiente auf anspruchsvolle Kulinarik! Wir führen seit 2004 die Zoo Gastronomie in Eigenregie und haben uns seitdem konstant weiterentwickelt. Dass wir nun auch Gastgeber für Sterneküche sein können, macht uns ein Stück weit stolz und zeigt die große Bandbreite unserer Event- und Gastroangebote.“ Die Villa, die nach Zoo-Gründungsdirektor Heinrich Bodinus benannt ist, bietet in ihren Innenbereichen auf 200 Quadratmetern Platz für bis zu 50 Gäste – und noch viel mehr Platz im großen Außenbereich.

Auch aus touristischer Sicht sind die Fine Food Days ein wichtiger Bestandteil der Werbung für Köln und die Region. „Gemeinsam mit dem Verein Fine Food Days arbeiten wir daran, das Gourmetfestival zu einem Kulinarikfest zu etablieren, das über die Grenzen der Region hinaus Menschen nach Köln zieht. Dabei geht es nicht nur darum, mit kölscher Herzlichkeit und Gastlichkeit hochwertige Gastronomie zu genießen, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit zu legen. Erstklassiger Genuss – ohne andere aus dem Blick zu verlieren – spiegelt für KölnTourismus die Markenwerte der Destination Köln wider", sagte Dr.Jürgen Amann, Geschäftsführer KölnTourismus GmbH.

„Die ‚Küchenparty‘ ist der spektakuläre Auftakt für ein spannendes Programm, das zwei Wochen lang die hohe Kunst der Elite der Köchinnen und Köche zeigt. Das Speed-Tasting durch die hiesige Spitzengastronomie hat sich schon als echter Geheimtipp etabliert.“, sagte Michael Stern, Vorstand der Fine Food Days Cologne.

Das gesamte Programm unter www.finefooddays.cologne/veranstaltungen

„Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei den an den Fine Food Days Cologne teilnehmenden Betrieben eine immer größere Rolle“, sagte Franz Gruber, Vorstand Fine Food Days Cologne. So werden nach Möglichkeit Lebensmittel direkt von regionalen Anbietern bezogen. Projekte, die u.a. unterstützt werden:

Eine Kooperation mit der Initiative „Woodyfy“, die dafür sorgt, dass regional unberührte, nicht bewirtschaftete Klimawälder entstehen. (www.lets-woodify.de/klimawaelder) Restaurant Seepavillon

Beteiligung an der Naturkorken-Kampagne des Nabu (www.nabu.de), Excelsior Hotel Ernst

Neben der ökologischen Nachhaltigkeit spielt auch die soziale Nachhaltigkeit eine große Rolle bei den Fine Food Days Cologne. „Dabei sind neben Anerkennung auch leistungsrechte Bezahlung sowie familienfreundliche und planbare Arbeitszeiten ein zentraler Punkt“, sagte Gruber.

Und auch die Nachwuchsförderung spielt eine wichtige Rolle. Stellvertretend dafür stehen folgende Projekte:

Preis für die beste praktische Prüfung in der IHK. Bewusstes Bekenntnis zum „Handwerk“ gerade bei den Köchen

„Azubi take over“ Azubis der teilnehmenden Betriebe übernehmen das Sternerestaurant „taku“ für zwei Tage

Kostenlose Kinderkochkurse während der Fine Food Days Cologne

Finale mit Fine Food Days Awards

Das große Finale findet am Sonntag, 3. September 2023, ab 18:00 Uhr statt. Wie zum Auftakt werden alle Köchinnen und Köche wieder gemeinsam für ein unvergessliches, einmaliges Genusserlebnis sorgen. Das gemeinsame Ziel (in Abwandlung des Fine Food Days-Mottos): Geniales Essen für tolle Menschen an verrückten Orten.

Und es werden die Fine Food Days Awards vergeben. Es gibt Auszeichnungen für das gastronomische Lebenswerk, für der/die beste Koch/Köchin, der/die beste Gastgeberin, für einen/eine Winzer/Winzerin und die besten Azubis (Restaurant-/Hotelfach und Köche/innen). Letztere werden ihre Preise auf der Küchenparty erhalten.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!