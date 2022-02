Beim Heimspiel der Kölner Haie gegen die Iserlohn Roosters am 20. Februar 2022 fällt der Startschuss für die Foto-Spendenaktion von NetCologne für die Junghaie. Unter dem Motto „Flagge zeigen für die Junghaie“ können sich alle Fans bei den Live-Spielen mit ihren Fan-Utensilien fotografieren oder von Zuhause einen Social Media Filter nutzen. Für jedes eingereichte Foto spendet NetCologne 5 Euro an die Junghaie und unter allen Teilnehmenden wird ein unvergesslicher Fan-Moment auf dem Eis verlost.

Fotografieren und Zähne zeigen – „mit Biss“

Fans der Kölner Haie können bei der Fotoaktion Zähne zeigen und ihre Bilder „mit Biss“ unter www.netcologne.de/koelnerhaie hochladen und nehmen so automatisch am Gewinnspiel der Fotoaktion teil. Gleichzeitig spendet NetCologne als langjähriger Partner der Junghaie 5 Euro für jedes eingereichte Foto. Die Aktion läuft vier Wochen lang vom 20. Februar bis zum 17. März 2022.

Moritz Müller lässt Fanherzen höherschlagen

Vom ehemaligen Junghaie Spieler zum Gewinner der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in 2018 – Moritz Müller ist ein Vorbild für viele Junghaie. Durch seinen eigenen Weg liegt dem Kapitän der Kölner Haie die Förderung des Eishockey-Nachwuchses besonders am Herzen: „Langjährige Partner wie Net-Cologne machen es möglich, dass bei den Junghaien Spaß am Sport vermittelt und Talente gefördert werden können“, sagt Müller. Im Rahmen der Fotoaktion wird unter allen Teilnehmenden ein exklusives Treffen mit dem Kölner Haie Star verlost. Zusätzlich erhält der Gewinner handsignierte Fanartikel der Mannschaft.

Weitere Infos unter: www.netcologne.de/koelnerhaie

