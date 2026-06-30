Bereits zum dritten Mal setzen Mühlen Kölsch und verschiedene Vereine während der CSD-Demonstration in Köln ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit. Bei der Parade am 5. Juli werden entlang des Zugwegs leere Pfandflaschen gesammelt und dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Dabei werden nicht nur Flaschen der eigenen Marke, sondern ausdrücklich auch Pfandflaschen anderer Hersteller angenommen. Ziel der Aktion ist es, die Straßen sauberer und sicherer zu machen, Ressourcen zu schonen und Nachhaltigkeit auf einem der größten Events der Stadt erlebbar zu machen. Ein starkes Zeichen für Respekt, Miteinander und ein sauberes Köln!

Der Pfand-Truck mit der Startnummer 110 wird von den Grüngürtelrosen und Veedelperlen begleitet. Die charismatischen Chöre unterstützen als Wagenengel die Sammlung und ziehen gemeinsam mit einem großen Fußtrupp durch die Kölner Innenstadt.

Kurz vor dem Finale der Parade sind die Helferinnen und Helfer der KG Grüne Rheinfunken e.V., Zero Waste Köln e.V. und Cradle to Cradle Köln mit Wagen Nr. 207 im Einsatz. Sie sammeln weitere Pfandflaschen und zeigen eindrucksvoll, dass Feiern und Nachhaltigkeit hervorragend zusammengehören.

Unter dem Motto „Flasche leer? Gib sie her!“ können die Feiernden gerne ihre leeren Pfandflaschen direkt an beiden Wagen abgeben.

Die Bilanz aus dem vergangenen Jahr zeigt den Erfolg der Initiative: Insgesamt wurden fast 6.000 Flaschen gesammelt und es gingen 1.111 Euro an den Veranstalter ColognePride e. V.