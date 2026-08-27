Kopfhörer auf, Musik an und gemeinsam unter freiem Himmel tanzen: Am Sonntag, 30. August, steigt im Kölner Orangeriegarten die dritte Ausgabe des Silent Dance.

Ab 15 Uhr sorgen FLINTA-DJs zwei Stunden lang für den passenden Sound direkt auf den Kopfhörern der Teilnehmer.

Das Konzept verbindet gemeinsames Tanzen mit der besonderen Atmosphäre eines Silent Dance: Während die Musik ausschließlich über Kopfhörer läuft, wird der Orangeriegarten zur sommerlichen Tanzfläche.

Mühlen Kölsch unterstützt die Veranstaltung und übernimmt die Getränke für die Teilnehmer. „Der Silent Dance ist ein tolles Format, weil er Menschen unkompliziert zusammenbringt und mitten in der Stadt für besondere Momente sorgt“, sagt Johannes Hemme, Produktmanager von Mühlen Kölsch.

Silent Dance – FLINTA an den Decks

Termin: Sonntag, 30. August 2026, Beginn: 15 Uhr

Dauer: zwei Stunden

Ort: Orangeriegarten, Köln

Musik: FLINTA-DJs über Kopfhörer

Getränke: Mühlen Kölsch lädt ein