Das Motto des Kölner Karnevals 2026 lautet „ALAAF – Mer dun et för Kölle!“. Es stellt das Ehrenamt und das Engagement der vielen Menschen in den Mittelpunkt, die Köln und den Karneval mit Leben füllen.

Gaffel greift dieses Leitmotiv auf und bringt zur Session 2026 wieder ein eigens gestaltetes Karnevalsfässchen auf den Markt. Das Design ist farbenfroh und emotional: Herzen, Konfetti und klare Botschaften verbinden den Karneval mit dem Einsatz der vielen Jecken, die sich ehrenamtlich in Vereinen, Gesellschaften und Veedeln engagieren – eben för Kölle.

„Das jecke Partyfässchen kommt wie gewohnt als limitierte Sonderedition für die jecken Tage heraus“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing bei Gaffel. Sie haben längst Kultstatus und sind sowohl bei Fans und Sammlern sehr begehrt.“

Das Karnevalsfässchen 2026 ist pfandfrei. Erhältlich ist es ab sofort im Handel.