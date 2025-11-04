Förderung von Fortuna Köln ausgeweitet

Die Sparkasse KölnBonn baut ihr seit 2012 bestehendes Engagement für den Regionalligisten aus dem Kölner Süden weiter aus. So verlängert das Institut einerseits sein Sponsoring der 1. Herrenmannschaft um zwei weitere Spielzeiten. Die Unterstützung soll dem Verein zusätzlichen Rückenwind im Kampf um die Aufstiegsplätze verleihen und einen Teil der gestiegenen Kosten rund um Stadionbetrieb, Infrastruktur & Co. abfedern. Neu hinzu kommt in diesem Jahr die Förderung der U-Mannschaften bis 2027, damit der Südstadt-Club seine erfolgreiche Arbeit im Nachwuchsbereich weiter ausbauen und die Wettbewerbsfähigkeit auch hier stärken kann.

Umso mehr freut sich die Sparkasse nun über einen Besuch der ersten Herrenmannschaft in ihren Räumlichkeiten anlässlich einer Autogrammstunde am:

Donnerstag, 6. November 2025, von 14 bis 15 Uhr Höninger Weg 206 50969 Köln

Vor Ort werden der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse KölnBonn, Dr. Andreas Dartsch, sowie Filialleiter Markus Degler die gesamte Mannschaft des S.C. Fortuna Köln mit Trainerstab begrüßen. Die Fortuna-Spieler werden die nagelneuen Autogrammkarten signieren. Nach zwei Jahren Pause hat der Südstadtclub wieder einen kompletten Satz aufgelegt, der hier Premiere feiert. Mit dabei ist auch ein Fortuna-Spieler, der erst Anfang dieses Jahres seine Ausbildung bei der Sparkasse KölnBonn abgeschlossen hat – und zwar in der Filiale Zollstock. Für ihn also eine Rückkehr inklusive Zusammentreffen mit alten Arbeitskolleginnen und – kollegen.

Dr. Andreas Dartsch freut sich auf den sportlichen Besuch in der Filiale: "Fortuna Köln steht für gute Nachwuchsarbeit. Dafür großen Respekt! Mit unserer Förderung im Nachwuchsbereich wollen wir mit dafür sorgen, dass sich die ein oder anderen Talente nach oben bewegen können. Dabei bleibt unser Engagement für das Aushängeschild der Fortuna, die 1. Herren, bestehen. In dieser Ausrichtung sehen wir gute Entwicklungsmöglichkeiten für die 'Perle der Südstadt'".

Zuletzt hatte die Sparkasse auch die erneute Ausrichtung des Benefizturniers "Cologne-Cup 2025" am 9. Oktober im Südstadion unterstützt. Die Fortuna ging daraus als Sieger hervor und setzte sich in den Kölner Derbys gegen den 1. FC Köln und Viktoria Köln durch. Der Erlös der Veranstaltung kam wie schon im vergangenen Jahr dem Nachwuchs lokaler Amateurmannschaften zugute.

Vereint durch Tradition und Geschichte

Die Verbindungen von Sparkasse und Südstadt-Club reichen weit zurück. Das Kreditinstitut ist gewissermaßen ein Gründungsmitglied der Fortuna. Der Verein ging 1948 aus dem Zusammenschluss dreier lokaler Fußballclubs hervor; einer davon war der Sparkassen-Verein Köln. Mit der jahrelangen Partnerschaft und dem Ausbau ihrer Förderung unterstreicht die Sparkasse KölnBonn diese enge Bindung zur Fortuna und stärkt zugleich die gemeinsame Vision, sportliche Begeisterung und regionale Verantwortung erfolgreich miteinander zu verknüpfen.

Sport als wichtiger Teil des regionalen Engagements

Die Unterstützung des Sports ist für die Sparkasse KölnBonn ein wesentlicher Bestandteil ihres breitgefächerten regionalen Engagements. Daneben setzt sie sich auch in den Bereichen Bildung, Soziales, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Kultur ein, um die Region noch lebenswerter zu machen. Ob Sportvereine, Kitas, Schulen, Seniorenheime oder andere Einrichtungen – die Sparkasse KölnBonn unterstützt genau da, wo Hilfe gebraucht wird. Damit füllt sie ihr "Füreinander Hier"-Versprechen Tag für Tag mit Leben – und das seit bald 200 Jahren.