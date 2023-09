Förderverein des Kölner Zoos: neuer Vorstand

Der Förderverein des Kölner Zoos hat einen neuen Vorstand. Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder am 21.09. Bernhard Conin und Jutta Weidenfeller in das Gremium. Conin, ehemaliger Geschäftsführer der Koelncongress GmbH, übernimmt den Vorsitz. Weidenfeller ist Vorständin bei der Kreissparkasse Köln. Sie amtiert künftig als Schatzmeisterin des Zoo-Fördervereins. Komplettiert wird die Leitung durch Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel, der wie bisher den stellvertretenden Vorsitz übernimmt, und den Kaufmännischen Zoovorstand Christopher Landsberg, der sein Amt als Schriftführer der Zoofreunde fortsetzt.

Bernhard Conin und Jutta Weidenfeller folgen auf die bisherigen Freundeskreis-Vorstände Uwe Schöneberg und Dr. Klaus Tiedeken. Schöneberg, Geschäftsführer der Pfeifer und Langen GmbH & Co. KG, und Tiedeken, ehemaliger Vorstand der Kreissparkasse Köln, engagierten sich zwölf Jahre lang ehrenamtlich für den Förderverein. Dafür erhielten beide als Anerkennung am Ende der harmonisch verlaufenden Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft. Gerade in den vergangenen zwölf Jahren konnte der Zoo – nicht zuletzt dank Unterstützung des Fördervereins – viele ambitionierte Bauprojekte umsetzen. Dazu zählen Clemenshof und Zooschule, modernisierte Tiger- und Löwenanlage, das „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ oder die vor wenigen Monaten erst eröffnete Anlage für Spitzmaulnashörner.

„Wir danken den bisherigen Vorstandskollegen sehr für ihr Engagement. Sie haben viel für den Zoo und seine großen und kleinen Tiere geleistet“, so Pagel und Landsberg. „Umso mehr freut es uns, mit Herrn Conin und Frau Weidenfeller zwei tolle Nachfolger gefunden zu haben, die aufgrund ihrer breiten beruflichen Erfahrung und Vernetzung neue Impulse einbringen werden.“

Conin und Weidenfeller betonten: „Wir freuen uns auf die neue Aufgabe. Der Kölner Zoo ist eine bedeutende Institution in Köln, die wichtige Aufgaben für die Gesellschaft erfüllt. Gemeinsam möchten wir den Förderverein weiterentwickeln, um unserem Zoo dadurch noch mehr Unterstützung zu ermöglichen.“

Seit 1982 engagieren sich Bürgerinnen und Bürger aus Köln und dem Umland im Zoo-Förderverein. Derzeit umfasst der Kreis 2.255 Mitgliederinnen und Mitglieder. Zweck des Vereins ist die Förderung des Zoologischen Gartens Köln, insbesondere bei der Erhaltung und dem weiteren Ausbau seiner Tieranlagen sowie seiner Bildungsangebote. Die Mittel für diese Förderung stammen aus den Jahresbeiträgen der Mitgliederinnen und Mitglieder. Er liegt bei mindestens 44 Euro pro Jahr.

Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen. Infos zum Förderverein unter www.zoosamme.de.

