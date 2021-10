Football's coming Dom

In weniger als 1.000 Tagen beginnt die UEFA EURO 2024. Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 wird Deutschland zum zweiten Mal nach 1988 Gastgeber einer Fußball-Europameisterschaft sein. In Köln werden mindestens vier Begegnungen stattfinden. Pünktlich um 20.24 Uhr enthüllten gestern VertreterInnen von UEFA und DFB im Berliner Olympiastadion in Anwesenheit des Kölner Sportdezernenten Robert Voigtsberger die Marke, die Host-City-Marken der Gastgeberstädte und den offiziellen Slogan der UEFA EURO 2024. Die Grundfarben des Turnierlogos sind den Landesflaggen der 55 UEFA-Mitgliedsverbände in verschiedenen Kombinationen entlehnt. Die Marke steht für eine von Vielfalt geprägte Endrunde, bei der alle willkommen sind. Das Motto „United by Football. Vereint im Herzen Europas“, das bereits während des deutschen Bewerbungsprozesses genutzt wurde, verstärkt diese Botschaft.

Zeitgleich mit dem offiziellen Startschuss in Berlin startet auch die Stadt Köln die digitale Kampagne zur Vorstellung des Kölner Host-City-Logos. Unter dem Motto „Wir sind Gastgeberstadt“ bringt Köln den Ball virtuell ins Rollen. Unter anderem sind Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Fußball-Weltmeister Lukas Podolski Teil der Kampagne, die auf digitalen Werbeflächen im gesamten Stadtgebiet und in den sozialen Medien ausgespielt wird.

Weitere Infos unter: www.stadt-koeln.de/uefaeuro2024

