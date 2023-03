Free WiFi im Sportpark Höhenberg

Seit 2016 sind NetCologne und der FC Viktoria Köln ein eingespieltes Team. Jetzt nimmt der regionale Telekommunikationsanbieter bei dem Drittligisten auch das kostenfreie hotspot.koeln WLAN-Netzwerk in Betrieb. Nach ersten erfolgreichen Tests schaltet NetCologne das Stadion-WLAN zum Heimspiel am 17. März für alle BesucherInnen frei und ermöglicht Viktoria Köln damit ein neues Level der Fankommunikation.

Gänsehautmomente des Sports so schnell wie möglich teilen: Genau hierfür erweitert NetCologne das eigens betriebene hotspot.koeln-Angebot in Kooperation mit dem Stadionbetreiber Kölner Sportstätten GmbH bis in den Sportpark Höhenberg. Das WLAN-Netzwerk wurde mit insgesamt 13 Antennen auf dem gesamten Stadiongelände realisiert, wobei jede Antenne mit einer Breitbandanbindung von 10 Gigabit/s angeschlossen ist. Damit wird das Surfen auf den Tribünen, in den Kabinen und Büroräumen sowie dem Presseraum und im VIP-Bereich ermöglicht. „Wir freuen uns, das Stadionerlebnis unseres langjährigen Partners Viktoria für alle Fans und Besucher auf ein neues Level zu heben. Mit dem kostenfreien WLAN können jederzeit die besten Fanmomente aus dem Stadion über alle Kanäle geteilt werden“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer NetCologne.

Mehrwert für den Verein und seine Fans

Viktoria Köln ist als Verein der 3. Liga dazu verpflichtet, zahlreiche Vorgaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu erfüllen. Neben Regelungen zur Stadionkapazität, Rasenpflege, Lichtanlagen und vielem mehr, gehört auch eine stabile WLAN-Vernetzung dazu. Als langjähriger Partner hat NetCologne nun das digitale Erlebnis geschaffen, mit dem alle BesucherInnen bei Heimspielen im kostenfreien Netz surfen können. Die neue Infrastruktur bietet damit einen Mehrwert für alle: Dem Verein, seinen Fans und weiteren Besuchergruppen wie MedienvertreterInnen.

„In den vergangenen Monaten und Jahren haben wir bei Viktoria Köln die Digitalisierung kontinuierlich vorangetrieben“, sagt Eric Bock, Geschäftsführer von Viktoria Köln. „So wollen wir auch allen StadionbesucherInnen bestmögliche Vernetzung in die digitale Welt ermöglichen. Das neue kostenfreie Hotspot-Angebot ist dabei ein wichtiger Schritt, mit dem wir für alle Menschen im Sportpark Höhenberg schnelle Kommunikationswege während unserer Heimspiele ermöglichen können. Wir sind froh, auch hierfür NetCologne als treuen Partner an unserer Seite zu haben.“

Einfach und schnell Surfen mit hotspot.koeln

Mit hotspot.koeln hat NetCologne im Auftrag der Stadt Köln ein öffentliches WLAN-Netz in der Domstadt errichtet, das NutzerInnen ermöglicht, kostenfrei im Internet zu surfen. Mehr als 2.000 Hotspots wurden bis heute im gesamten Stadtgebiet installiert, über die sich mehr als 50.000 Menschen täglich in das Netz einwählen. Neben öffentlich Plätzen und wichtigen Knotenstandpunkten der Stadt, wird die kostenfreie WLAN-Nutzung auch für Sport- und Entertainmentlocations, wie beispielsweise der LANXESS arena, genutzt. Beim Heimspiel von Viktoria Köln gegen den SV Meppen fällt der Startschuss nun auch beim rechtsrheinischen Drittligisten. Das FreeWiFi steht darüber hinaus auch dauerhaft bei allen anderen Veranstaltungen auf dem Gelände des Sportparks Höhenberg zur Verfügung.

Um auf das hotspot-koeln Netzwerk zuzugreifen, müssen Nutzerinnen und Nutzer lediglich in den WLAN-Einstellungen ihres Endgeräts das Netzwerk auswählen und den Nutzungsbedingungen zustimmen. Im Anschluss kann man bis zu vier Stunden kostenlos surfen. Wer über einen privaten NetCologne Anschluss verfügt, kann sich für „NetConnect“ registrieren und somit ebenfalls kostenlos und ohne weitere manuelle Einwahl unbegrenzt über das hotspot.koeln Netz surfen.

